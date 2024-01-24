Herkesin gözü Erdoğan'ın imzasında: TBMM'nin İsveç kararı dünya gündemine oturdu

24 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:43

İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurul'daki oylamada 287 kabul, 55 ret oyunun yanı sıra 4 de çekimser oy kullanıldı.

TBMM KARARI DÜNYA MANŞETLERİNDE

TBMM'deki tarihi oturumu dünya basını tarafından da dakika dakika takip edildi. Dünyanın dört bir yanından pek çok yayın kuruluşu çıkan kararı manşetinden okurlarına duyurdu.

Wall Street Journal, "Türkiye parlamentosu, İsveç'in NATO'ya girişini onaylayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak ittifakın tarihi genişlemesinin önündeki son engellerden birini de ortadan kaldırdı" dedi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times "Türkiye İsveç'in NATO Hedefini Destekliyor" başlıklı haberinde "Türk Parlamentosu'ndaki oylama, Batı'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'yı tecrit etme çabalarını engelleyen aylardır süren sürtüşmeyi hafifleterek İskandinav ulusunu askeri ittifaka katılmaya yaklaştırıyor" yorumuna yer verdi.

Euronews "Türk vekiller İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak daha önce tarafsız olan ülkenin askeri ittifaka girişinin önündeki büyük bir engeli kaldırdılar" dedi.

Almanya merkezli FAZ ise haberinde, "Ankara ve Stockholm 20 ay müzakere yaptı. Türk parlamentosu Salı günü ezici bir çoğunlukla İsveç'in Batı savunma ittifakına katılma talebi lehinde oy kullandı." ifadelerine yer verdi.

İngiliz Guardian gazetesi bu karar ile İsveç'e yeşil ışık yakmayan tek ülke olarak Macaristan'ın kaldığını yazdı.

Al Monitor "Türkiye'nin onayının ardından Macaristan, İsveç'in transatlantik ittifaka katılımı önündeki tek engel olmaya devam ediyor' dedi.

Alman Tagesschau ise kararın İsveç tarafında sevinç ile karşılandığını yazdı. Süddeutsche Zeitung "Kulübe hoş geldin" başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi;

"Türkiye acele etmedi ama 20 ay sonra Ankara'daki parlamento İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı."

Katar merkezli Al Jazeera "Türkiye parlamentosu dört saatten fazla süren tartışmaların ardından İsveç'in NATO üyelik hedefini onayladı" dedi.

YUNANLARIN AKLI F-16'LARDA

Yunan Kathimerini ise karar ile Türkiye'nin F-16 alımının önündeki engelin kalkmasının beklendiğini ve bu süreçte Erdoğan'ın uygulayacağı planı yazdı.

Türkiye’nin ABD’den talep ettiği 40 adet yeni Blok 70 F-16 savaş uçağı ve mevcut filosuna 79 modernizasyon kiti için resmi onay sürecinin başlamasının beklendiğini yazan Yunan gazete "F-16'lar Türkiye'ye geliyor. ABD ile Türkiye arasında bu iki konunun neredeyse paralel olarak ilerlemesi yönünde bir anlaşmanın olduğu birkaç haftadır biliniyor" dedi.

Yunan IN.gr "Geriye sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son imzası ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanması kaldı" dedi.

İSVEÇ, ERDOĞAN'IN İMZASINI BEKLİYOR

İsveçli yayın kuruluşu SVT, İsveç dışişleri bakanı Tobias Billström'ün sözlerine geniş yer ayırdı. Billström, karardan dolayı mutlu olduğunu ancak hükümetin artık Türkiye Cumhurbaşkanının bu kararı imzalayıp göndermesini beklediğini söyledi.

Billström, "Elbette Türkiye tarafında bu gerçekleşene kadar süreci bitirmiş sayılmayacağız' dedi.

Dagens Nyheter "Başvurunun Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor" dedi. Expressen ise "Türkiye İsveç'e yeşil ışık yaktı" manşetini attı.