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    TBMM'de 'İsveç' görüşülüyor: NATO üyeliği oylanacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meclis, İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşüyor. Karar TBMM'den geçerse, İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Teröre verdiği destek nedeniyle NATO'ya gime yolunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için tarihi an geldi.

    MECLİS'TE GÖRÜŞÜLÜYOR

    TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşüyor.

    İSVEÇ TÜRKİYE'NİN VETOSUNA TAKILMIŞTI

    İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri olmuştu. İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri gerilimi artırmıştı.

    MHP'DEN DE ONAY GELDİ

    Öte yandan MHP lideri Bahçeli de bugün İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceklerini açıkladı. Bahçeli açıklamasında, “Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e yönetimin ortaya koymuş olduğu tavırla özleşir hareketlerle destek vermiştir. Bu Genel Kurulda da devam edecektir” dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NATOİsveçTbmm
    Haberler > Gündem > TBMM'de 'İsveç' görüşülüyor: NATO üyeliği oylanacak
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