TBMM'de 'İsveç' görüşülüyor: NATO üyeliği oylanacak

23 Ocak 2024 19:09 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 19:21

Teröre verdiği destek nedeniyle NATO'ya gime yolunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için tarihi an geldi.

MECLİS'TE GÖRÜŞÜLÜYOR

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşüyor.

İSVEÇ TÜRKİYE'NİN VETOSUNA TAKILMIŞTI

İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri olmuştu. İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri gerilimi artırmıştı.

MHP'DEN DE ONAY GELDİ

Öte yandan MHP lideri Bahçeli de bugün İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceklerini açıkladı. Bahçeli açıklamasında, “Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e yönetimin ortaya koymuş olduğu tavırla özleşir hareketlerle destek vermiştir. Bu Genel Kurulda da devam edecektir” dedi.