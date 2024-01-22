TBMM bu hafta İsveç’in NATO üyeliğini oylayacak! ABD'den ilk açıklama geldi

22 Ocak 2024 21:48 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 21:55

Genel Kurul'da yapılacak görüşmelerinin ardından protokol, milletvekillerinin oylarına sunulacak.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNDE SONA GELİNİYOR

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Sürecin yakından takip edildiğinin bildirildiği açıklamada 'İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin yasama süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz' ifadelerine yer verildi.