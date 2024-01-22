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    TBMM bu hafta İsveç’in NATO üyeliğini oylayacak! ABD'den ilk açıklama geldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Oylamaya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı da sürecin tamamlanmasını beklediklerini bildirdi.

    TBMM bu hafta İsveç’in NATO üyeliğini oylayacak! ABD&#039;den ilk açıklama geldi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Genel Kurul'da yapılacak görüşmelerinin ardından protokol, milletvekillerinin oylarına sunulacak.

    İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNDE SONA GELİNİYOR

    İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi.

    ABD'DEN AÇIKLAMA

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Sürecin yakından takip edildiğinin bildirildiği açıklamada 'İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin yasama süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz' ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsveçNatoTbmm
    Haberler > Gündem > TBMM bu hafta İsveç’in NATO üyeliğini oylayacak! ABD'den ilk açıklama geldi
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