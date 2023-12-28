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    Adım atma sırası ABD'de! İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek

    Dışişleri Komisyonunun üyeleri, yeni yılın ilk günlerinde ABD Kongresine çıkarma yaparak, senatörlerden, verilen sözlerin tutulmasını ve F-16 konusunun artık nihayete erdirilmesini isteyecek. 

    Adım atma sırası ABD&#039;de! İsveç&#039;in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - İsveç’in NATO’ya Katılımına İlişkin Protokolün, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından gözler Ankara’nın bundan sonra atacağı adımlara çevrildi. Türkiye’nin, teklifin TBMM Genel Kurul onayı aşamasında bir adım atmadan önce ABD Kongresinin F-16’lara ilişkin kararını bekleyeceği belirtiliyor.

    Teklif üzerinde ikinci kez oturum yapan ve 4 saat boyunca Türkiye’nin kazanımlarını ve kayıplarını masaya yatıran TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri, görüşmeler sonrasında Türkiye’nin ABD’den tedarik etmek istediği F-16’lara işaret ederek “Adım atma sırası ABD Kongresinde” değerlendirmesinde bulundu. Üyeler, özellikle terörle mücadele ve savunma sanayi ürünlerindeki kısıtlamalar konusunda İsveç’in Türkiye’nin kaygılarını anladığına ve gerekli adımları attıklarına işaret ederken, komisyon üyelerinin, İsveç’in NATO’ya üyeliğine onay konusunda tam olarak fikir birliğine varamadığının altı çiziliyor.

    VEKİLLER DE İKNA OLMADI

    Meclis kulislerinde, söz konusu protokolün onayı konusunda AK Parti milletvekillerinde de görüş birliği oluşmadığı konuşuluyor. Teklifin, Genel Kurul aşamasına kadar görüşmelerin değerlendirileceği ifade edilirken, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem’in, kamuoyuna açık bir şekilde “İsveç’in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur’ân-ı kerimin devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece, NATO’ya girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AK Parti Milletvekili olarak İsveç’in NATO’ya girişine karşıyım” demesi dikkat çekti.

    ÜYELER ABD’YE GİDİYOR

    Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Komisyonunun üyeleri, yeni yılın ilk günlerinde ABD Kongresine çıkarma yaparak, senatörlerden, verilen sözlerin tutulmasını ve F-16 konusunun artık nihayete erdirilmesini isteyecek. Ankara, İsveç’in üyeliği konusunda ABD Kongresinden çıkacak karara göre tavrını netleştirecek. Komisyon üyelerinin sadece ABD Kongresi değil NATO üyesi ülkelerle de istişare içinde oldukları ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirecekleri öğrenildi.

    EŞ GÜDÜM STRATEJİSİ

    Meclis kulislerinde, İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesinin, düzenlemenin aynı hızda Genel Kuruldan geçeceği şeklinde yorumlanmaması gerektiğine işaret ediliyor. Öte yandan, ABD yönetimi, teklifin TBMM Dışişleri Komisyonundan geçmesini memnuniyetle karşılandığını ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü açıkladı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IsveçNatoTbmmGenel Kurul
    Haberler > Gündem > Adım atma sırası ABD'de! İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
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