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    İsveç’in NATO üyelik protokolü komisyonda kabul edildi

    TBMM Dışişleri Komisyonu’nda, “NATO’ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” oy çokluğuyla kabul edildi.

    İsveç’in NATO üyelik protokolü komisyonda kabul edildi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Teklife, komisyonun AK Partili, CHP’li, MHP’li üyeleri ‘evet’ oyu verdi. Saadet Partisi ve İYİ Parti ‘hayır’ oyu kullanırken, DEM Parti ise oylamaya katılmadı. Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplanan komisyonda İsveç’in NATO üyeliğine katılımı görüşüldü. Türkiye’nin müttefiki olan ülkelerin terörle mücadeleye verdikleri desteği sorguladıklarını kaydeden Oktay, “İsveç’in attıkları adımlar ve taahhütleri memnuniyet verici” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Madrid’de imzalanan protokol çerçevesinde İsveç’in savunma sanayi alanındaki kısıtlamaları kaldırdığını söyledi. 

    ÖRGÜT ÜYELİĞİ ARTIK SUÇ

    Mutabakatın somut sonuçlarının alınmaya başladığına dikkat çeken Akçapar, “İsveç’in attığı adımlar olumlu. İsveç’in kimsenin hayal edemeyeceği mevzuat değişikliğini hayata geçirdiğini görüyoruz. İsveç hükûmeti güvenlik kaygılarımızı daha iyi anlamakla kalmadı, terör tehdidini de anladı. PKK’nın artık İsveç’i de rahatsız ettiğini biliyoruz. İsveç’ten Türkiye’ye gelen savcıya PKK’nın finansman kaynakları anlatıldı. Kürt Kızılayı olarak bilinen oluşumun İsveç’teki banka hesapları kapatıldı. Bu çok önemli bir adımdır” diye konuştu.  
    Artık PKK’ya üyeliğin İsveç’te suç sayıldığını, bunun önemli olduğunu ifade eden Akçapar, İsveç’in savunma alanında önemli bir yerinin olduğunu ve Türkiye’ye yönelik bir kısıtlama uygulamadığını anlattı. 

    OYLAMAYA KATILMADI

    DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo’nun “F-16’ları sadece Kürtleri bombalamak için kullanıyorsunuz” sözleri komisyonda tansiyonu yükseltti. Oylamaya geçilirken Cupolo’nun komisyon salonundan çıktığı görüldü. 

    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç’le ilgili protokolün kabulünden sonra yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi.

    Düzenleyen: Zeliha Mangırcıoğlu - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IsveçIsveç Nato
    Haberler > Dünya > İsveç’in NATO üyelik protokolü komisyonda kabul edildi
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