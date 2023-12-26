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    İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

    İsveç'in NATO üyeliği Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. İsveç'in NATO'ya üye olması için kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması gerekiyor.

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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15.00'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.

    KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

    İsveç’in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

    SÖZ TBMM GENEL KURULU'NDA

    NATO’ya yeni bir ülkenin kabul edilebilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirse İsveç’in NATO üyeliğine vize çıkacak. 

    TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmenin takvimi ise belli değil.

    İSVEÇ'TEN İLK AÇIKLAMA

    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda alınan karar sonrası, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

    ABD MEMNUNİYETLE KARŞILADI

    ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi.

     

    Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsveçNato
    Haberler > Gündem > İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
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