İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
İsveç'in NATO üyeliği Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. İsveç'in NATO'ya üye olması için kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması gerekiyor.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15.00'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.
KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
SÖZ TBMM GENEL KURULU'NDA
TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmenin takvimi ise belli değil.
İSVEÇ'TEN İLK AÇIKLAMA
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda alınan karar sonrası, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD MEMNUNİYETLE KARŞILADI
ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi