Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti dünya gündemine oturdu! 'İsveç'in NATO üyeliği F-16'lara bağlı'

20 Aralık 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:34

Dün öğlen vakitlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilere bazı açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen "İsveç'in Nato üyeliği" oylamasında, Cumhur İttifakı'nın alacağı tutumu sorulan Erdoğan, Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini hatırlattı:

"İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede kendisinin 'Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den bunu geçiririm' şeklinde bir ifadesi oldu. 'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek, bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur' dendi. Parlamentodaki sürece ilişkin bir başka zorlaştırıcı konu da savunma tedarikinde Kanada ve bazı müttefiklerin olumsuz tavırları... Bunların hepsi birbirine bağlı. Gerek Amerika'nın F-16 konusu, gerekse Kanada'nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler, inanıyorum ki parlamentomuzun da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır. Diğer taraftan İsveç’in bize Vilnius'ta verdiği sözler bulunuyor. Bunların tutulmasını bekliyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI DÜNYA GÜNDEMİNDE

ABD merkezli Associated Press (AP), manşete taşıdığı haberinde Erdoğan'ın bu restini "Türkiye, İsveç'in NATO'ya girişini, ABD'nin F-16 jetlerinin satışının onaylamasına ve Kanada'nın silah ambargosunun kaldırmasına bağlıyor." şeklinde yer verdi.

'TÜRKİYE İSVEÇ'İ BEKLETİYOR'

Cumburbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını haberine taşıyan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters; F-16'ların satışındaki olumlu gelişmeler ve Kanada'nın ambargoyu kaldırmasıyla ancak İsveç kararının TBMM'den geçebileceğini aktardı.

'HER ŞEY BİRBİRİNE BAĞLI'

"Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini, ABD'nin F-16'ları onaylamasına bağladı." şeklinde aktaran ABD merkezli The Hill gazetesi, Rusya-Ukrayna arasında başlayan gerginlikten dolayı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmayı istediklerini hatırlattı.