Erdoğan'ın teklifi sonrası Jeffrey’den ülkesine F-16 tepkisi: Adım atmamaları skandal!

12 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:54

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Amerikan yönetimi, NATO’da ortak olduğu Türkiye’ye F-16 satışı konusunda ağırdan hareket ediyor. ABD kanadında, Başkan Biden’ın sıcak baktığı, Kongre’nin ise oyaladığı söz konusu satış, son dönemde İsveç’in NATO üyeliği için kart olarak kullanılıyor.

Yaşanan süreçle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’ye destek vererek ülkesine tepki gösterdi.

Biden yönetimi ve Kongre’ye çağrı yapan Jeffrey, “ABD konuda hızlıca adım atmalı.” ifadelerini kullandı.

Jeffrey, "Bu ABD için iyi, bu Türkiye için iyi, Amerikan endüstrisi için iyi, NATO'nun savunması için iyi ve elbette İsveç'in NATO üyeliğine yardımcı olacaktır. Bu konuşmalarda nerede olduğumuzu anlamıyorum ama hızlıca ilerlemeliyiz” dedi.

"ADIM ATILMAMASI SKANDAL"

DOHA Forumu'nda CNN Türk'ün sorularını cevaplayan Jeffrey, "ABD'nin hala daha F-16 satışı anlaşmasını sonuca erdirecek adımlar atmamış olması skandal" dedi.

"TOP ABD’NİN SAHASINDA"

Jeffrey, "Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzalayıp meclise gönderdi ve TBMM bunun üzerinde düşünüyor. Benim anladığım o ki, TBMM, ABD'nin F-16'larla ilgili ne yapacağına dair daha fazla bilgi sahibi olmadan ilerletmeyecek ve bunu anlıyorum. Dolayısıyla top ABD tarafında ve şimdi harekete geçmeliyiz" sözlerini kullandı.

ERDOĞAN’IN ‘EŞ ZAMANLI ONAY’ TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada ABD yönetimine seslenerek, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması ile ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması konusunda eş zamanlı adım atılması teklifinde bulunmuştu.

Erdoğan, şunları söylemişti;

Senin kongren varsa, benim de parlamentom var. Sen kongreden geçirdikten sonra F-16 meselesinde adım atacağım diyorsun, benim de parlamentom var. Parlamentomdan geçmeden benim de böyle bir adımı atmam mümkün değil. Eğer biz NATO'da iki müttefik ülkeysek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı sen üzerine düşeni yap, Meclisimiz de gereken kararı alır. Olay bu."