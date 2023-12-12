İsveç, NATO'yu bir süre daha bekleyecek! Fuat Oktay'dan çarpıcı açıklama

12 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:14

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsveç, NATO biletini bir süre daha bekleyecek. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Meclis’te bir süredir devam eden İsveç'in NATO üyeliği görüşmeleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu.

“BİZİM KENDİ ÖNCELİKLERİMİZ VAR”

‘İsveç’in NATO üyeliği için acelemiz yok. Bizim kendi önceliklerimiz var.’ diyen Oktay, 2024'ün başına kadar bu konunun görüşülmeme ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

“ABD BUNU BİR ÖNKOŞUL HALİNE GETİRMEKTEN VAZGEÇMELİ”

ABD'nin bu üyelik sürecini Ankara'ya F-16 savaş uçaklarının satışı için bir önkoşul haline getirmekten vazgeçmesi gerektiğini de ifade eden Oktay, iki sürecin de birlikte ilerleyebileceğini vurguladı.

“İKİSİNİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTELİM”

Oktay, “Bazı NATO üyelerinin İsveç meselesiyle ilişkilendirdiği konular var, örneğin F-16 meselesi. Eğer durum buysa o zaman ikisini eş zamanlı yürütelim." ifadelerini kullandı.

KOMİSYON'DAKİ GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, 23 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmişti.

TBMM Dışişleri Komisyonunda, görüşülmeye başlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırımıştı.