ABD’den Türkiye’nin NATO onayını bekleyen İsveç’e ‘tam’ himaye: Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladılar

7 Aralık 2023 08:42 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:09

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD ve İsveç arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre Austin ve Jonson, Pentagon'da bir araya gelerek güvenlik ve savunma konularını ele aldı.

ABD ile İsveç arasındaki ilk Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzalayan iki bakan, İsveç ve ABD arasındaki çalışma ortaklığını güçlendirme ve genişletme konusunda mutabık kaldı.

Austin ve Jonson, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin önemine işaret ederken ABD'li Bakan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir an önce tamamlanması konusundaki desteğini dile getirdi.

İmzalanan anlaşmayla ABD kuvvetlerinin İsveç'te konuşlanması için hukuki statü, askeri ekipmanın gönderilmesi, vergi ve gümrük gibi düzenlemeler belirlendi.

TBMM KARARI BEKLENİYOR

İsveç, NATO'ya üyeliğinin onaylanması TBMM'den çıkacak kararı bekliyor. İsveç, NATO'ya katılım konusunda Türkiye'nin desteğini alabilmek için terör örgütleriyle arasına mesafe koydu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Kendilerine saldıran terör grupları hakkında endişeleri var. Türkiye ile kendilerini terör gruplarına karşı korumaları için birlikte çalışmalıyız. Terörle mücadelede ana esaslarımızı güncelleme sürecindeyiz. Bunlar hem Türkiye hem de tüm İttifak için önem taşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu oylamayı "daha fazla müzakere" için ertelemişti.