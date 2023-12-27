AK Partili vekilden Meclis'te kabul edilen tasarıya itiraz: İsveç'in NATO'ya girmesine karşıyım

27 Aralık 2023 10:28 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 11:04

Ankara, İsveç'in NATO biletini almasına yeşil ışık yaktı. Dün İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin tasarı TBMM Dışişleri Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. İsveç'in aylardır beklediği katılım için son bir adım kaldı. Tasarı son olarak TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada da oy çoğunluğu alması durumunda İsveç, artık resmen NATO'ya girebilecek.

Ancak siyasette karardan rahatsızlık duyanlar oldu. Bu kapsamda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, tasarıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Erdem "İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığını" söyleyerek, NATO'ya girişine karşı olduğunu söyledi.

"NATO'NUN ŞU ANKİ VARLIĞI SORGULANMALI"

Tasarının Komisyon'dan geçmesinin ardından Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AK Partili Erdem, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi;

İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece, NATO'ya ulanmalı."girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AK Parti Milletvekili olarak İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım. Ayrıca NATO'nun şu anki varlığı da sorgulanmalı.

3 PARTİ 'EVET', 2 PARTİ 'HAYIR' DEDİ

Dün toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi ele alındı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi yer aldı.

"NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi", oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Parti, MHP ve CHP "Evet" oyu verirken İyi Parti ile Saadet Partisi "Hayır" oyu verdi. DEM Parti oylamaya katılmadı.

Tasarı, Genel Kurula sevk edildi.