MHP lideri Bahçeli'den İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık: Genel Kurul'da da destek vereceğiz

23 Ocak 2024 10:48 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 11:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Konuşmasında yerel seçimlere geniş yer ayıran Bahçeli, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

"Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak" diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün CHP eski Tunceli milletvekili Kamer Genç'in ölüm yıldönümü için gittiği Tunceli'de "CHP bayrağını Dersim Belediyesi’ne asacağımızı buradan müjdeliyorum." ifadelerine sert tepki gösterdi. "Dersim diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli’dir." şeklinde konuşan MHP lideri, "İstanbul'u kurtarmak fetih namusudur. Ankara'dan demlenip Kandil'den dökülen CHP gidecektir." dedi.

Toplantı sonrası basının sorularına da cevap veren MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceklerini tekrar etti. Bahçeli açıklamasında, "Bahçeli, “Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ve yönetimin ortaya koymuş olduğu tavırları özleşir gibi hareketle destek vermiştir. Bu Genel Kurulda da devam edecektir” ifadelerini kaydetti.

Bahçeli'nin konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 31 Mart seçimleri ile iyice hızlanacak. Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak. Belediyelerde zillete düşenler arınacak. Demlenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, sözde aydınlar, iç ve dış bütün mihraklar unutulmayacak bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı ve MHP birbirinden değerli adaylarını kademe kademe açıklamaktadır. Partimizin 385 belediye başkan adayı duyurulmıştur. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir.

CHP LİDERİ ÖZEL'E: DERSİM DİYE BİR YER YOK

Bunların demokratlığı köprüden geçene kadardır. Dikişi yama tutmayan CHP liderine şunu söylemek isterim ki, Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli’dir.

İstanbul'u kurtarmak fetih namusudur. Ankara'dan demlenip Kandil'den dökülen CHP gidecektir.

'İSTANBUL MURADINA ERECEK'

31 Mart, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin tamamlayıcı üçüncü halkası olacaktır. CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar ortaya çıkmıştır.

İstanbul muradına erecek. İzmir'de dağın sıcaklığı tuncu eritecek. Ankara'ya altı ok değil Altınok damga vuracak.

Medyaya yansıdığı kadarıyla, Netenyahu'nun ikili devlete sıcak yaklaştığı söylenmektedir. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmelidir. Dileğimiz BM Güvenlik Konseyi'nde barışa hizmet eden bir kararının çıkmasıdır.

MHP'DE SEÇİM HAZIRLIKLARI

MHP, hiçbir kara propagandaya eyvallah etmeyecek. Azimli ve inançlı insanlarımızın desteği ile üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır. 31 Mart seçimlerine hazırlık amacı ile ilk toplantımızı Misakı Milli'nin 104. yılında Mersin'de yapma kararı aldık. 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğiz.

Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Amaç Türk milletinin hakimiyetini kırmaktır. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi zaman hainleri görevlendirerek sonuç alınmak istendi. İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kaldı. Misakı Milli mülkü millettir millet ise sonuna kadar Türk'tür. Bu kuşatmaların daha rezili içimizdeki iş birlikçiler tarafından yürütülüyor. Bu defa hedef milli birliğimizdir. Şer odağının hedefini buralarda aramak lazım.

31 Mart seçimleri istikrar ile dağınıklığın, şehit ile caninin, cumhur ile zilletin arasında yapılacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır.

Türk milleti artık uzaydadır, "Burada ben de varım" demiştir. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

İMAM- KAYMAKAM TARTIŞMASI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleşen bir hadise pek çok çevrede tartışılmıştır. İlçe kaymakamamız cemaatin safına gitmiş, şehitlerimize rahmet içeren kısmın okunmamasına üzerine imamı uyarmış, hutbenin doğru okunmasını sağlamıştır. İmam, meskul bölümü baskı nedeniyle okunmadığını söylemiştir. Kuldan korkanın Allah'tan korkusu olmaz, olamaz. Sonrasında da kahkamakam şiddet uyguladı, demek, Müslümanca bir tavır değildir. Müslüman Allah'tan başkasına boyun eğmez. Huzurlarınızda Kulp kaymakamına teşekkür ediyor, alnında öpüyor, başarılar diliyorum. Ali Yerlikaya'ya da hasssasiyetinden ötürü teşekkür ediyorum.

Cumhur İttifakı'na husumet duyanlar, bu sebeple dışarı fırlamıştır. DEVA'cılar, Serokcular, kriptocular hemen kendilerini ele vermişlerdir. Mesele sadece kaymakam ve imam arasında değildir. Provakasyonlar bunu gösterdi. Serok Ahmet, "imamı darp edildi" diye göstermek, münafıklık alametidir.

Emekli maaşları ile ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte, daha fazlasını almaları gerektiğini söylemek istiyorum.