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    Özgür Özel'den tartışılacak sözler! Tunceli'ye Dersim dedi!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi seçmenin çoğunlukta olduğu Tunceli'de tartışılacak sözlere imza attı. Tunceli'de seçmeni "Dersimliler" diyerek selamlayan CHP lideri Özel, "DEM Partisi'yle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak değiliz" dedi.

    Özgür Özel&#039;den tartışılacak sözler! Tunceli&#039;ye Dersim dedi!
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün soluğu Tunceli'de aldı. Alevilerin çoğunlukta olduğu Tunceli'de CHP lideri tartışılacak sözlere imza attı.

    Merhum Tunceli Milletvekili Kamer Genç için düzenlenen anma programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti binası önünde toplanan kalabalığa "Dersimliler" diyerek seslendi.

    "ELEŞTİRİLİYORUZ DİYE DEM'LE İLİŞKİLERİ KOPARACAK DEĞİLİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üç beş oy daha fazla alacağız' diye bölücü örgütün muhiplerini kırmızı halıyla karşılayanlar, elbette bu yaptıklarının hesabını sandıkta verecek" şeklindeki eleştirilerine de cevap veren Özel, "DEM Partisiyle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz." dedi.

    Özgür Özel'den tartışılacak sözler! Tunceli'ye Dersim dedi!

    Özel şu ifadeleri kullandı:

    "Randevu istediler, verdik geldiler, görüştük. Seçimlerini yaptılar, tebrik ettik, hayırlısı olsun ziyaretine gittik. Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Partisiyle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz.

    Ben hem Tunceli'de hem de 81 ilde özellikle elimizdeki 11 büyükşehirde büyük bir başarı elde edeceğimizi görüyorum. Büyükşehir belediyelerimizi koruyacağımızı, sayısını Ege'deki 4 il başta olmak üzere Denizli'den, Manisa'dan, Balıkesir'den ve Bursa'dan başlayarak artık Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri kıyı şeridinden içeriye doğru çoğaltacağımızı, İç Anadolu'da çok önemli belediyeler kazanacağımızı, ilk aklıma Kırıkkale geliyor, Kastamonu geliyor ancak çok sayıda belediyeye kazanacağımızı ve şanlı bayrağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Tunceli'de Dersim belediyesine asacağımızı ve Tunceli'ye görülmedik hizmetleri hep beraber yapacağımızı buradan müjdeliyorum. Hepinizden destek bekliyoruz."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpÖzgür ÖzelTunceli
    Haberler > Politika > Özgür Özel'den tartışılacak sözler! Tunceli'ye Dersim dedi!
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