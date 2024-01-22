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    Başak Demirtaş'ın olası adaylığına CHP lideri Özgür Özel'den ilk yorum

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yerel seçimlerde DEM Parti'den İstanbul adayı olma olasılığıyla ilgili konuştu. Özel, "Her Türk vatandaşının en doğal hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

    Başak Demirtaş&#039;ın olası adaylığına CHP lideri Özgür Özel&#039;den ilk yorum
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den olası adaylığı ile ilgili konuşan Özel, "Her Türk vatandaşının en doğal hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir" dedi.

    Özel, İmamoğlu'nun 5 yıl daha belediye başkanı olarak hizmet edeceğine inandığını söyledi. 

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddialara da değinen Özel, "Saray entrikaları ile başkan değiştiriliyor. Merkez Bankası'nın bu entrikalara ihtiyacı yok" dedi. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür ÖzelBaşak DemirtaşSelahattin DemirtaşYerel Seçim
    Haberler > Gündem > Başak Demirtaş'ın olası adaylığına CHP lideri Özgür Özel'den ilk yorum
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