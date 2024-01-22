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    Muharrem İnce sessizliğini bozdu: "Cuma gününe kadar sabredin"

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, suskunluğunu bozdu. İnce, aylardır konuşmadığını belirterek, "Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum." dedi.

    Muharrem İnce sessizliğini bozdu: &quot;Cuma gününe kadar sabredin&quot;
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçim süreci hızla yaklaşırken, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin eski partisi CHP'yi destekleyip desteklemeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Bir süre önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeler gerçekleştiren Muharrem İnce, sessizliğini bozdu.

    Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan İnce, aylardır konuşmadığını belirterek, biraz daha sabır istedi.

    Muharrem İnce sessizliğini bozdu: "Cuma gününe kadar sabredin"

    İnce, şu mesajı paylaştı:

    "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Muharrem İnceCHP
    Haberler > Politika > Muharrem İnce sessizliğini bozdu: "Cuma gününe kadar sabredin"
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