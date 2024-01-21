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    CHP'den şaşırtan DEM çıkışı! Tanju Özcan "muhatap dahi olmam" diyerek net çizgisini açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar / Düzenleyen:

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin terör örgütü PKK ile iltisaklı DEM Partisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan "Ben DEM Parti ile bırakın iş birliği yapmayı aynı kaldırımda yürümeyi bile tercih etmiyorum" diyerek çizgisini açıkladı.

    CHP&#039;den şaşırtan DEM çıkışı! Tanju Özcan &quot;muhatap dahi olmam&quot; diyerek net çizgisini açıkladı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Ajanslar

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile gerçekleştirdiği görüşme gündemden düşmüyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özcan, "aynı kaldırımda bile yürümem" diyerek çizgisini açıkladı.

    "BIRAKIN İŞBİRLİĞİNİ AYNI KALDIRIMDA YÜRÜMEM"

    Bir televizyon programına konuşan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

    "Ben DEM Parti ile iş birliği yapılmaması düşüncesindeyim. Partide farklı düşünenler olabilir. Ben DEM Parti ile bırakın iş birliği yapmayı aynı kaldırımda yürümeyi bile tercih etmiyorum. Parti yetkilikeri kurultaydan aldığı yetkiyle bu görüşmeleri yapıyorsa bundan memnun kalmam.

    CHP'den şaşırtan DEM çıkışı! Tanju Özcan "muhatap dahi olmam" diyerek net çizgisini açıkladı

    DEM PARTİSİNİ MUHATAP DAHİ ALMAM

    "Ben DEM Partisi'ne durup dururken bir şey söylemiyorum. Bunlar (DEM Partililer) ben partiye döndüğümden beri bana saldırıyorlar. Benim 'ırkçı' ve 'faşist' olduğumu düşünüyorlar. Ben Türk milliyetçisiyim ve Atatürkçüyüm. Bundan sonra DEM Partilileri muhatap almıyorum. Herkes kendi ittifakını kendi şehrinde kursun."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
    CHPDEMTanju Özcan
    Haberler > Politika > CHP'den şaşırtan DEM çıkışı! Tanju Özcan "muhatap dahi olmam" diyerek net çizgisini açıkladı
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