CHP'den şaşırtan DEM çıkışı! Tanju Özcan "muhatap dahi olmam" diyerek net çizgisini açıkladı

21 Ocak 2024 22:11 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 22:28

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile gerçekleştirdiği görüşme gündemden düşmüyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özcan, "aynı kaldırımda bile yürümem" diyerek çizgisini açıkladı.

"BIRAKIN İŞBİRLİĞİNİ AYNI KALDIRIMDA YÜRÜMEM"

Bir televizyon programına konuşan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben DEM Parti ile iş birliği yapılmaması düşüncesindeyim. Partide farklı düşünenler olabilir. Ben DEM Parti ile bırakın iş birliği yapmayı aynı kaldırımda yürümeyi bile tercih etmiyorum. Parti yetkilikeri kurultaydan aldığı yetkiyle bu görüşmeleri yapıyorsa bundan memnun kalmam.

DEM PARTİSİNİ MUHATAP DAHİ ALMAM

"Ben DEM Partisi'ne durup dururken bir şey söylemiyorum. Bunlar (DEM Partililer) ben partiye döndüğümden beri bana saldırıyorlar. Benim 'ırkçı' ve 'faşist' olduğumu düşünüyorlar. Ben Türk milliyetçisiyim ve Atatürkçüyüm. Bundan sonra DEM Partilileri muhatap almıyorum. Herkes kendi ittifakını kendi şehrinde kursun."