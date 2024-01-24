'İsveç' kararının ardından ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yönelik açıklama! 'Birlikte çalışabilirliği artıracak'

24 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:24

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, açıklamasında TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi. Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti.

Yetkili, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti.

AA'nın haberine göre, sözcü "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.

BLINKEN'DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK BİR TAKDİRLE KARŞILIYORUM"

TBMM Genel Kurulu’nda İsveç’in NATO’ya katılımı için yapılan oylama ardından ABD Büyükelçisi Jeff Flake yazılı açıklama yaptı. Büyükelçi Flake, İsveç’in NATO’ya katılımının önemini vurguladığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bugün aldığı İsveç’in NATO’ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç’in NATO’ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak’ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye’nin NATO İttifakı’na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İSVEÇ KARARDAN MEMNUN

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström açıklama yaptı. İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması olumlu” denildi.

Bakan Billström ise, “Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak” dedi.