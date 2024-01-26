Kastamonu’da yolcu otobüsü karda kayıp tarlaya uçtu, 6 ölü 33 yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolunda kardan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Can pazarı yaşanan kaza yerinde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti 33 kişi de yaralandı.

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Ocak 2024 07:35 - Güncelleme: 26 Ocak 2024 08:43 - Güncelleme:

Kaza, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı