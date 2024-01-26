Kastamonu’da yolcu otobüsü karda kayıp tarlaya uçtu, 6 ölü 33 yaralı
Kastamonu-Taşköprü karayolunda kardan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Can pazarı yaşanan kaza yerinde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti 33 kişi de yaralandı.
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Feci kaza Kastamonu-Taşköprü yolunda yaşandı. Karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi.
Kastamonu’da yolcu otobüsü karda kayıp tarlaya uçtu, 6 ölü 33 yaralı
6 ÖLÜ, 33 YARALI VAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtafiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtarırken sağlık ekipleri de ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı