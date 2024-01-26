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    • Kastamonu’da yolcu otobüsü karda kayıp tarlaya uçtu, 6 ölü 33 yaralı

    Kastamonu-Taşköprü karayolunda kardan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Can pazarı yaşanan kaza yerinde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti 33 kişi de yaralandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kaza, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Feci kaza Kastamonu-Taşköprü yolunda yaşandı. Karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi.

     

    Kastamonu’da yolcu otobüsü karda kayıp tarlaya uçtu, 6 ölü 33 yaralı

    Kastamonu’da yolcu otobüsü karda kayıp tarlaya uçtu, 6 ölü 33 yaralı

    6 ÖLÜ, 33 YARALI VAR

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtafiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtarırken sağlık ekipleri de ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kastamonu’da yolcu otobüsü karda kayıp tarlaya uçtu, 6 ölü 33 yaralı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kaza
    Haberler > Gündem > Kastamonu’da yolcu otobüsü karda kayıp tarlaya uçtu, 6 ölü 33 yaralı
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