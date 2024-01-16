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Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Kahreden haber Mersin'den geldi. Mersin-Antalya D 400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
Mersin-Antalya D 400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında yolcu otobüsü devrildi. Kazayı görenler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
9 KİŞİ ÖLDÜ, 28 DE YARALI VAR
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleride yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk belirlemelere göre kaza 9 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı