Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı

16 Ocak 2024 05:09 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 05:14

Mersin-Antalya D 400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında yolcu otobüsü devrildi. Kazayı görenler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

9 KİŞİ ÖLDÜ, 28 DE YARALI VAR

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleride yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk belirlemelere göre kaza 9 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.