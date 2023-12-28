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    Afyonkarahisar’da can pazarı! İşçi servisi refüje devrildi, çok sayıda yaralı var

    Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan işçi servisi refüje devrildi. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Afyonkarahisar’da can pazarı! İşçi servisi refüje devrildi, çok sayıda yaralı var
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan işçi servisinin refüje girip devrildiği kazada 12 kişi yaralandı. Feci kaza, kent merkezi Efeler Kavşağı yakınlarında yaşandı.

    İŞÇİ SERVİSİ REFÜJE DEVRİLDİ

    Bir işletmeye ait işçileri taşıtan E.M. yönetimindeki 03 BA 284 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje girip ardından yan yattı.

    12 KİŞİ YARALANDI

    Kazada araçtaki 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

    Kazada aracın devrildiği refüjdeki çok sayıda ağaç da zarar görürken, olay sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AfyonkarahisarKaza
    Haberler > Gündem > Afyonkarahisar’da can pazarı! İşçi servisi refüje devrildi, çok sayıda yaralı var
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