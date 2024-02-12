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    • Eski CHP'li vekilden İzmir uyarısı! Kale olarak görmek doğru değil

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP, İzmir, Anketler, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'den CHP'ye İzmir uyarısı geldi. Anketlere dikkat çeken Aksünger, "CHP'nin kalesi, çantada keklik olarak görmek doğru değil." dedi.

    CHP'de İzmir Büyükşehir başkanlığı için Tunç Soyer yerine Cemil Tugay'ın aday gösterilmesinin yankıları sürüyor. CHP Eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'den partisine İzmir konusunda çarpıcı uyarı geldi.

    TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programına telefonla bağlanan Aksünger, anketlere dikkat çekerek "CHP'nin kalesi olarak görmek doğru değil." dedi.

    Erdal Aksünger şu değerlendirmeyi yaptı:

    İZMİR'DE ANKETLERDE KİM ÇIKTI?

    "Hatay'da eğer anket yapılmışsa ve Lütfü Savaş çıkmışsa bunda herhangi bir sorun yok. İzmir'de neden anketlere bakılmadı? Ben çok iyi bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bu partide her zaman liyakatı savunan bir insanım. Hayatımı bu işe koymuş bir insanım. Hatay'da diyelim anket yapıldı Lütfi Savaş çıktı. Peki diğer yerlerde anketlerde kim çıktı? Hiç aday olmamış kimseyi nasıl aday gösteriyorsunuz? Dışarıdan biri getirildi aday yapıldı. Bu bir ilçede değil bir çok ilçede yapıldı.

    ANKETLERİN İNANIRLIĞI KALMADI

    Dramatik süreçler yaşanıyor. Bu adamın anketini nasıl yaptınız? Bu sorunun cevabını herkes arıyor. İzmir adayının anketini nasıl yaptınız? Karabağlar'da nasıl bir anket yapıldı, kim çıktı? Karabağlar'daki aday zaten orada değildi ki. Bornova adayı olmuş birini oraya koyarsanız anketlerin inanırlığı kalır mı?

    İZMİR ÇANTADA KEKLİK DEĞİL

    Ben partim adıma bu konuda gerçekten bir sıkıntı görüyorum. İzmir'i CHP'nin kalesi olarak görmek doğru değil. İzmir'i bu kadar çantada keklik olarak göremezsiniz. Dışarıdan sürekli birini getirip İzmir'in bunu kabul edeceğini düşünmek üzücü bir şey."

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CHPİzmirAnketler
    Haberler > Politika > Eski CHP'li vekilden İzmir uyarısı! Kale olarak görmek doğru değil
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