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Haberler > Politika > Fatih Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı

Fatih Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Erbakan&#039;dan oylara sahip çıkma çağrısı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımına geçilirken Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan sandıkları koruma ve oylara sahip çıkma çağrısı geldi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara ve teşkilatına seslenerek sandıkları koruma ve oylara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Erbakan paylaşımında, "Tüm vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı en yakındaki okula giderek sandıkları korumaya ve oylarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" cümlesine yer verdi.

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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