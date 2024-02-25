Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Politika > Gözler İstanbul yarışında! İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin anket sonuçları

    Gözler İstanbul yarışında! İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin anket sonuçları

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gözler İstanbul yarışında! İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin anket sonuçları
    İstanbul, Yerel Seçim, Seçim Anketi, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin merakla beklediği İstanbul yarışı bıçak sırtında devam ediyor. CHP'nin mevcut İBB Başkanı İmamoğlu'nun mu Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum'un mu seçimden galip çıkacağı merak ediliyor. Anket şirketleri de İstanbul yarışına mercek tutuyor. İşte 6 anket şirketinden İstanbul için 6 farklı anket...

    Türkiye 34 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçim sürecinin en merak edilen kenti ise İstanbul.

    Siyasi partiler arasında bir turnusol görevi görecek olan İstanbul, aynı zamanda CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasındaki yarışa sahne olacak.

    İmamoğlu ve Kurum arasında geçecek olan başkanlık yarışında ise nabzı her seçim dönemi olduğu gibi anket şirketleri tutuyor. 

    Peki çekişmenin en fazla olacağı illerden İstanbul’da anket sonuçları ne söylüyor? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde?

    Sözcü’nün derlediği anket sonuçları şöyle:

    SONAR

    • CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,9
    • AK Parti-MHP / Murat Kurum: 41,3
    • İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4
    • YRP / Mehmet Altınöz: 2,5

    OPTİMAR

    • CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1
    • AK Parti-MHP / Murat Kurum: 37,7
    • İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 5
    • YRP / Mehmet Altınöz: 3

    METROPOLL 

    • CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,6
    • AK Parti-MHP / Murat Kurum: 38,8
    • İyi Parti / Buğra Kavuncu: 2,9
    • YRP / Mehmet Altınöz:

    ORC

    • CHP / Ekrem İmamoğlu: 36,5
    • AK Parti-MHP / Murat Kurum: 37,7
    • İyi Parti / Buğra Kavuncu: 3,6
    • YRP / Mehmet Altınöz: 2,9

    YÖNEYLEM

    • CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1
    • AK Parti-MHP / Murat Kurum: 32,9
    • İyi Parti / Buğra Kavuncu: 2,8
    • YRP / Mehmet Altınöz: 3,6

    Di-En ARAŞTIRMA

    • CHP / Ekrem İmamoğlu: 43,8
    • AK Parti-MHP / Murat Kurum: 38,2
    • İyi Parti / Buğra Kavuncu: 4,3
    • YRP / Mehmet Altınöz: 2,4

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    DEM'li Altan Tan'dan işbirliği itirafı: Kandil, CHP’yi destekliyor - PolitikaDEM'li Altan Tan'dan işbirliği itirafı!Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıkladı: Menüde milletimizin olduğu şer sofralarına oturmayız - Politika"Menüde milletimizin olduğu şer sofralarına oturmayız"CHP’de huzursuzluk zirve yaptı ‘Kaybedeceğiz’ korkusu sardı... - Politika‘Kaybedeceğiz’ korkusu sardı...Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! Esenyurt’u alan seçimi kazanıyor - PolitikaYerel seçimde İstanbul'un kilidiZafer Partisi'nin Antalya adayları belli oldu - PolitikaZafer Partisi'nin Antalya adayları belli olduCHP'nin yeniden aday göstermediği Tunç Soyer: Bir teşekkürü çok görenlere sitem ediyorum - PolitikaTunç Soyer: Bir teşekkürü çok görenlere sitem ediyorumErdoğan'dan Berat Kandili mesajı - PolitikaErdoğan'dan Berat Kandili mesajı