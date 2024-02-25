Gözler İstanbul yarışında! İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin anket sonuçları

Türkiye'nin merakla beklediği İstanbul yarışı bıçak sırtında devam ediyor. CHP'nin mevcut İBB Başkanı İmamoğlu'nun mu Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum'un mu seçimden galip çıkacağı merak ediliyor. Anket şirketleri de İstanbul yarışına mercek tutuyor. İşte 6 anket şirketinden İstanbul için 6 farklı anket...

Türkiye 34 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçim sürecinin en merak edilen kenti ise İstanbul.

Siyasi partiler arasında bir turnusol görevi görecek olan İstanbul, aynı zamanda CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasındaki yarışa sahne olacak.

İmamoğlu ve Kurum arasında geçecek olan başkanlık yarışında ise nabzı her seçim dönemi olduğu gibi anket şirketleri tutuyor.

Peki çekişmenin en fazla olacağı illerden İstanbul’da anket sonuçları ne söylüyor? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde?

Sözcü’nün derlediği anket sonuçları şöyle:

SONAR

CHP / Ekrem İmamoğlu : 41,9

: 41,9 AK Parti-MHP / Murat Kurum: 41,3

41,3 İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4

4 YRP / Mehmet Altınöz: 2,5

OPTİMAR

CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1

39,1 AK Parti-MHP / Murat Kurum: 37,7

37,7 İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 5

5 YRP / Mehmet Altınöz: 3

METROPOLL

CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,6

41,6 AK Parti-MHP / Murat Kurum: 38,8

38,8 İyi Parti / Buğra Kavuncu: 2,9

2,9 YRP / Mehmet Altınöz: –

ORC

CHP / Ekrem İmamoğlu: 36,5

36,5 AK Parti-MHP / Murat Kurum: 37,7

37,7 İyi Parti / Buğra Kavuncu: 3,6

3,6 YRP / Mehmet Altınöz: 2,9

YÖNEYLEM

CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1

39,1 AK Parti-MHP / Murat Kurum: 32,9

32,9 İyi Parti / Buğra Kavuncu: 2,8

2,8 YRP / Mehmet Altınöz: 3,6

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