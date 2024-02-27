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    • Haberler > Politika > Hakan Fidan, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

    Hakan Fidan, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Hakan Fidan, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü
    Hakan Fidan, Meksika, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika'daki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Ibarra'nın ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi. 

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Meksika temasları ülkenin temsilciler başkanı ile devam etti. Bakan Fidan, Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.

    Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

    IBARRA İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

    Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile de görüşmüştü.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
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