Venezuela lideri Maduro'dan Erdoğan'a Filistin övgüsü: Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici

Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'deki zulmü en önemli gündem maddesi oldu. Maduro, Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu için "Bütün dünya için örnek teşkil etmektedir. Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici" ifadelerini kullanırken Fidan da "Filistin konusundaki tutumunuzdan dolayı size müteşekkiriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Resmi ziyarette ilk gündem maddesi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tam kuşatma altına aldığı Gazze'deki zulmü oldu.

Maduro, Bakan Fidan'ın ülkede bulunmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki iş birliğine bu ziyaretinizin katkıda bulunacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil etmektedir. Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici. Filistin halkına karşı katliamın durdurulması gerekiyor.

İSRAİL KATLİAMINA TEPKİ

Filistin halkını savunmak için bütün Müslüman ülkelerle Karayip ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri tek ses olup birlikte sesimi yükseltmeliyiz" şeklinde konuştu. Bakan Fidan ise görüşmede, "Sizinle burada olmak benim için büyük bir onur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını ve sevgilerini iletiyorum size. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesinde iki siyasi liderin ciddi bir önemi var. İki ülke arasında gerçekten ilerletilecek çok konu var. Filistin konusundaki tutumunuzdan dolayı size müteşekkiriz. Özellikle oradaki insanların katledilmesi, milyonlarca insanın başta susuzluğa mahkum edilmesi konusunda sessiz kalmadınız. Maalesef bütün insanlığın gözü önünde bu suçlar işlendi" diye konuştu.

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te gerçekleştirilen görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la harika görüşme. Kardeş halk Türkiye ile sıkı çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve halklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Birlikte yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye Meksika Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı. Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile de baş başa görüşme gerçekleştirecek, daha sonra Meksika’ya geçecek.