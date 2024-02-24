Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Politika > Venezuela lideri Maduro'dan Erdoğan'a Filistin övgüsü: Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici

    Venezuela lideri Maduro'dan Erdoğan'a Filistin övgüsü: Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hakan Fidan, Maduro, Filistin, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'deki zulmü en önemli gündem maddesi oldu. Maduro, Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu için "Bütün dünya için örnek teşkil etmektedir. Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici" ifadelerini kullanırken Fidan da "Filistin konusundaki tutumunuzdan dolayı size müteşekkiriz" dedi. 

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Resmi ziyarette ilk gündem maddesi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tam kuşatma altına aldığı Gazze'deki zulmü oldu. 

    Maduro, Bakan Fidan'ın ülkede bulunmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki iş birliğine bu ziyaretinizin katkıda bulunacağını düşünüyorum.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil etmektedir. Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici. Filistin halkına karşı katliamın durdurulması gerekiyor.

    İSRAİL KATLİAMINA TEPKİ

    Filistin halkını savunmak için bütün Müslüman ülkelerle Karayip ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri tek ses olup birlikte sesimi yükseltmeliyiz" şeklinde konuştu. Bakan Fidan ise görüşmede, "Sizinle burada olmak benim için büyük bir onur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını ve sevgilerini iletiyorum size. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesinde iki siyasi liderin ciddi bir önemi var. İki ülke arasında gerçekten ilerletilecek çok konu var. Filistin konusundaki tutumunuzdan dolayı size müteşekkiriz. Özellikle oradaki insanların katledilmesi, milyonlarca insanın başta susuzluğa mahkum edilmesi konusunda sessiz kalmadınız. Maalesef bütün insanlığın gözü önünde bu suçlar işlendi" diye konuştu.

    Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te gerçekleştirilen görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la harika görüşme. Kardeş halk Türkiye ile sıkı çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve halklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Birlikte yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Görüşmeye Meksika Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı. Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile de baş başa görüşme gerçekleştirecek, daha sonra Meksika’ya geçecek.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İYİ Parti, seçim beyannamesini bugün açıklayacak - PolitikaİYİ Parti seçim beyannamesini açıklıyorCHP'nin DEM'lenmesine seçmen ne diyor? Optimar'ın son anket sonucu ortaya çıktı - PolitikaCHP'nin DEM'lenmesine seçmen ne diyor?İyi Parti'de istifa göçü! Tam 150 kişi... Hep birlikte CHP'ye geçtiler - Politikaİyi Parti'de iki günde 750 ayrılık!Şükrü Genç, Özgür Özel'in teklifini açıkladı! Görüşmenin perde arkasını anlattı - PolitikaAdaylık krizinin perde arkasını anlattı16 milyon emekli seçmen sandıkta nasıl hareket edecek? Cem Küçük değerlendirdi - Politika16 milyon emekli seçmen sandıkta nasıl hareket edecek?Vatandaştan İmamoğlu'na metro tepkisi: 5 senedir yapmayıp, seçim dönemine denk getirdiniz - Politika'5 senedir yapmayıp, seçim dönemine denk getirdiniz'Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'staj' teklifi: 'Yanıma gelsen öğretiriz ama niyetin yok' - Politika'Yanıma gelsen öğretiriz ama niyetin yok'