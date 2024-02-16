Venezuela ve ABD arasında uçak krizi: Maduro, Arjantin'i de işaret ederek iki ülkeyi hırsızlıkla suçladı

ABD'nin Venezuelalı bir kargo şirketinin uçağına el konulduğu duyurması sonrası Venezuela Devlet Başkanı Maduro, basın toplantısı düzenleyen tepki gösterdi. Maduro, Arjantin ve ABD'yi işaret ederek, 'hırsızlık' suçlaması yöneltti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, düzenlediği basın toplantısında 'Emtrasur' adlı hava yolu şirketine ait Boeing-747 tipi kargo uçağına Arjantin'in yardımıyla ABD tarafından el konulduğunu iddia etti. Maduro, bunu 'hırsızlık' olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye tepki gösteren Maduro, "Ülkenin milli havayolu şirketi Conviasa çalışanlarının en büyük uçağını gasp etti" dedi.

Venezuela halkının tarih boyunca 'dirençli ve cesur' olduğunu vurgulayan Maduro, tüm ülkeyi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Maduro, ülkenin 2 düşmanı olduğunu belirterek, "Venezuela'nın iki düşmanı var: Bizi sömürgeleştirmek isteyen, Kuzey Amerika emperyalizmi ile kriminal bürokrasidir" diye konuştu.

ULUSAL MECLİS'TEN TEPKİ

Öte yandan Venezuela Ulusal Meclisi'nden (AN) yapılan açıklamada, ABD'nin kargo uçağına el koymasına tepki gösterdi, uçağın ülkeye derhal iade edilmesi istendi.

Uçağın ülkeye maliyetinin 83 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, "Venezuela halkına ait 83 milyon dolarlık uçak Arjantin'den havalandı ve daha sonra çalındı." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Venezuelalı bir kargo şirketinin İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı Boeing 747 tipi kargo uçağına, "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konulduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019'da İran hava yolu şirketi Mahan Air'i Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantısı iddiasıyla yaptırım listesine almıştı.