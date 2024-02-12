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    • Hatay'da sürpriz iddia! Gökhan Zan TİP'ten aday olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Haber Merkezi
    - Güncelleme:
    Hatay&#039;da sürpriz iddia! Gökhan Zan TİP&#039;ten aday olacak
    Gökhan Zan, Hatay, Lütfü Savaş, TİP, Haber

    Politika Haberleri  / Haber Merkezi

    Milletvekili seçimlerinden İyi Parti'den aday gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan, yaşadığı hüsran sonucu siyaset sahnelerine veda etti. Fakat Hatay'da yaşanan Lütfü Savaş krizi sonrası belediye başkanı adaylığı için Zan'ın ismi ortaya atıldı. Gökhan Zan'ın TİP'ten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edildi.

    Eski futbolcu Gökhan Zan, 6 Şubat depremlerinden sonra siyasete atıldı. Zan, 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde İyi Parti'den aday oldu ancak umduğunu bulamadı.

    İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

    Gökhan Zan, altı ay sonra partiden ayrılma kararı aldı. Zan, 27 Aralık'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay’a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından kardeşlerimin sesini Meclis’te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti’den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

    SAĞDAN SOLA...

    Herkes Zan'ın siyaset hayatı bitti diye düşünürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Hatay'da, CHP'nin belediye başkanı adayı olan Lütfü Savaş'ın halktan tepki görmesi üzerine Gökhan Zan söylentileri başladı. Zan'ın, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi. Bu kararın TİP Parti Meclisi tarafından alındığı, Gökhan Zan'ın da kabul ettiği belirtildi.

    "HALK BENİ NERDE GÖRMEK İSTERSE ORDAYIM"

    Gökhan Zan, daha önce kendisine yöneltilen "Belediye başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna ise şu şekilde cevap vermişti:  Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım. Siyaset olsun ya da olmasın, bu toprakların bir evladı olarak ülkem için fedakârlık etmekten çekinmem. Hani yüzyıllar öncesinden söylenmiş bir söz vardır “ Mevzubahis vatansa hepimiz ölelim” diye, ben böyle bir kültürden, Hatay gibi mukaddes bir şehrin maneviyatında büyümüş ve hayatın tüm zorluklarını görerek gelmiş biriyim. Vatana hizmet için siyasete gerek olmadığını, görevini en iyi yapanın vatanını en çok sevenden geçtiğinin bilincindeyim. Bu zaten hem insani, hem ahlaki hem vicdanidir. Ben sadece isterim ki milletimizin gönlünden düşmeyeyim.

    BUGÜN AÇIKLANACAK

    TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız" denildi. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Haber Merkezi
    Gökhan ZanHatayLütfü SavaşTİP
    Haberler > Politika > Hatay'da sürpriz iddia! Gökhan Zan TİP'ten aday olacak
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