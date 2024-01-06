İmamoğlu yerel seçim kampanyasını başlattı, 'Tam yol ileri" diyerek 2. dönem adaylığını açıkladı

6 Ocak 2024 05:29 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 05:33

CHP’den yeniden aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim kampanyasını başlattı. “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, bir kez daha İBB Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı için katılımcıların karşısında olduğunu söyledi. Seçildiği 2019’da şehirde köklü bir değişim gerçekleştirmeyi başardıklarını dile getiren İmamoğlu “31 Mart 2024’te sizlerin iradesiyle İstanbul’u yeniden kazanacağız ve Allah’ın izniyle de daha büyük işler başaracağız” dedi.



İmamoğlu, İstanbul’da beş yıl içinde yaptığı çalışmaları anlatarak, bütün zamanların en büyük ulaşım atılımını başlattıklarını ve şehrin altyapı sorunlarını çözdüklerini kaydetti. İstanbul’un daha yeşil olması için dev yatırımlar başlattıklarını belirten İmamoğlu “31 Mart 2024, İstanbul’da beş yıl önce başlattığımız büyük yolculuğun hızlanacağı yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. İstanbul, gelecek güzel günlere doğru daha sağlam, daha kararlı, daha hızlı adımlarla yürüyeceğiz. Amacımız, İstanbul’un 2050 yılını tasarlamaktır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Türkiye’de herkesin çok memnun olduğu ve üzerinde tam mutabık kaldığı bir anayasanın olmadığını belirterek “Tam ve sivil bir anayasamız yok ama değiştirilemez ilk dört maddesiyle, bayrağıyla, vatanın tanımıyla, yurttaşlığın tanımıyla, hepimizin üzerinde mutabık olduğu maddeleriyle bir anayasamız var” dedi.

Bu arada programda hayattaki tüm eski genel başkanlar salonda hazır bulunurken, davet edilmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelmemesi dikkat çekti.