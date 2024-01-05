Özgür Özel'in CHP'sini İmamoğlu'nun 'sipariş aday listesi' karıştırdı

5 Ocak 2024 16:07 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 16:08

Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde Genel Başkan Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tartıştı mı? İki ismin tartıştığı yönünde bilgi aldığını belirten gazetemizin yazarı Cem Küçük, 'Cem Küçük ile Haftanın Kritiği'nde detayları aktardı.

CHP'nin, parti meclisinde bazı adayları belirlemesi ve sonrasında da birçok adayı açıklaması beklenirken bunun olmadığını hatırlatan Küçük, "Şimdi hatırlarsanız Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışırken 'Birçok yerde ön seçim yapacağız, anket yapacağız, adayları öyle belirleyeceğiz' demişti. Daha sonra da 'vakit kalmadı' dedi. Dün parti meclisinde ise atama gibi adayları belirleyeceklerdi. Özellikle güçlü oldukları yerlerde... Çünkü CHP diyor ki 'Biz İzmir'de, Tekirdağ'da, Muğla'da, Aydın'da istediğimizi kazanırız.' O yüzden de Ekrem İmamoğlu'nun dün Veli Ağbaba'ya, ki Veli Ağbaba Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu yarışırken açık açık Ekrem İmamoğlu tarafında yer aldı, bir liste verdiği ve Veli Ağbaba'nın da parti meclisinde bu isimlerin hepsinin geçirilmesini istediği, Özgür Özel'in de buna itiraz ettiği söylendi" dedi.

"O ZAMAN GEL SEN BU KOLTUĞA OTUR"

Özgür Özel'in bu duruma sinirlendiğini belirten Küçük, "Bunun üzerine yani parti meclisinde Veli Ağababa 'bu liste geçsin' diye dayatınca Özgür Özel İmamoğlu'nu arıyor, aralarında bir tartışma çıkıyor ve 'O zaman gel sen bu koltuğa otur' diyor Özgür Özel İmamoğlu'na. Dün bunları yalanlamadı yani yalanlamaya çalıştılar ama çok ikna edici olmadılar" ifadelerini kullandı.

CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında kavga olduğunun herkesçe bilindiğini iddia eden Cem Küçük, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel'i oraya seçtiren Ekrem İmamoğlu oldu. Normalde Kemal Kılıçdaroğlu öndeydi ama İmamoğlu araya girdi ve bazı delegeleri ikna etti. Nasıl ikna ettiğini de kamuoyu biliyor zaten. Dolayısıyla da aralarında böyle bir kavga olması normal.

Ha bu sorunu aşarlar mı? Aday belirleme sorununu mutlaka çözmeleri gerekiyor çünkü hem rakibiniz AK Parti'ye 'aday bulamıyorlar İstanbul-Ankara için' diyorsunuz ama siz öte yandan en güçlü olduğunuz yerlerde adayınız yok. Çankaya'da adayınız yok, Beşiktaş'ta, Bakırköy'de, Kadıköy'de, Şişli'de adaylar belli değil... Dolayısıyla bu kavga olduğu gibi devam ediyor, çözülür gibi görünüyor.

"GÜÇLÜ OLDUĞU YERLER DIŞINDA HER YERDE TEPKİ TOPLAYABİLİR"

Ama şayet bu kavga devam ederse, aday belirleme süreci geç olursa millet der ki 'ya bunlar kardeşim zaten aday bile belirleyemiyor, kendi içinde kavgaya tutuşmuşlar. Biz bunlara niye oy verelim.' CHP'nin çok güçlü olduğu yerler dışında her yerde tepki olabilir.

Hatırlarsanız genel seçimlerden sonra da herkes birbirini suçlamıştı. Partiler arasında suçlama oldu, aday gösterme konusunda oldu ve millet 'iyi ki bunlar seçilmemiş' dedi. Hatta CHP'ye oy verenler bile 'iyi ki Kemal Bey seçilmemiş CHP mecliste çoğunluğu almamış' dedi. Şimdi benzer bir tartışmanın aynısını Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında görüyoruz. Çözülür mü, zaman gösterecek..."