İşte 49 adaylı yarışta İstanbul'un en çok oy alan bağımsızları

İBB Başkanlığı için 49 adayın yarıştığı seçimde ipi tekrar İBB Başkanı İmamoğlu göğüsledi. İstanbul'un en çok oy alan bağımsız adayı ise Adem Bayraktar oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 aday seçim yarışına dahil oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden İBB Belediye Başkanı oldu.

CHP'nin 25 belediyeyi kazandığı İstanbul’da en çok oy alan bağımsız adaylar ise şöyle sıralandı: