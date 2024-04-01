İşte 49 adaylı yarışta İstanbul'un en çok oy alan bağımsızları
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
İBB Başkanlığı için 49 adayın yarıştığı seçimde ipi tekrar İBB Başkanı İmamoğlu göğüsledi. İstanbul'un en çok oy alan bağımsız adayı ise Adem Bayraktar oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 aday seçim yarışına dahil oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden İBB Belediye Başkanı oldu.
CHP'nin 25 belediyeyi kazandığı İstanbul’da en çok oy alan bağımsız adaylar ise şöyle sıralandı:
- Adem Bayraktar: 446 oy
- İshak Akbay: 391 oy
- Hülya Kavuzlu Karaman: 375
- Vedat Öztürk: 288 oy
- Yüksel Özden: 270 oy