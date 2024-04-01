2019 seçimlerine kıyasla sayı arttı: 11 kenti kadın başkanlar yönetecek
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'ini tarafından yönetecek.
2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmiş, seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçilmişti.
Son seçimde ise bu sayıda artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını, geçen dönem de başkanlık koltuğunda oturan Fatma Şahin önde bitirdi.
Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.
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