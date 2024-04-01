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Haberler > Politika > 2019 seçimlerine kıyasla sayı arttı: 11 kenti kadın başkanlar yönetecek

2019 seçimlerine kıyasla sayı arttı: 11 kenti kadın başkanlar yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2019 seçimlerine kıyasla sayı arttı: 11 kenti kadın başkanlar yönetecek

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'ini tarafından yönetecek.

2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmiş, seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçilmişti.

Son seçimde ise bu sayıda artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını, geçen dönem de başkanlık koltuğunda oturan Fatma Şahin önde bitirdi. 

Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.

Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu da böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.

Afyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu. 

Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.

Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise CHP'li Melek Mızrak Subaşı oldu.

DEM Partili Ayşe Serra Bucak Küçük Diyarbakır Büyükşehir Başkanı olurken Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı'da da Hazal Aras kentleri yöneten kadın başkanlar olacak.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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