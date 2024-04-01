2019 seçimlerine kıyasla sayı arttı: 11 kenti kadın başkanlar yönetecek

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 08:44 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 08:50 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'ini tarafından yönetecek.