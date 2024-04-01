Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > İstifa etmezlerse kaybedecekler! CHP'li dört vekil başkan oldu

İstifa etmezlerse kaybedecekler! CHP'li dört vekil başkan oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstifa etmezlerse kaybedecekler! CHP&#039;li dört vekil başkan oldu

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde toplam 26 milletvekili belediye başkanlığı için aday gösterilirken, bu milletvekillerinden yalnızca CHP'li dört isim başkanlığı kazandı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yerel seçimleri için AK Parti’den 4, CHP ve SP’den 5’er, İyi Parti’den 7, Hüda Par’dan 2, Dem Parti, Deva ve TİP’ten ise 1’er milletvekilli olmak üzere toplam 26 milletvekili belediye başkanlığı için aday gösterilmişti. Bu milletvekillerinden sadece CHP’li 4 isim belediye başkanlığını kazandı.

Bu isimler; Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Kırıkkale’de Ahmet Önal, Adıyaman’da Abdurrahman Tutdere ve Kastamonu’da Hasan Baltacı oldu.

TERCİH YAPMAK ZORUNDALAR

Belediye başkanlığını kazanan milletvekillerinin Mahalli İdareler Yasası’na göre, milletvekilliğinden ayrılması gerekiyor. Yasaya göre, belediye başkanı seçilen bir milletvekili, iki görevden birini tercih etmek zorunda. Belediye başkanı olan milletvekilleri 15 gün içerisinde istifa etmezlerse, başkanlık görevini reddetmiş sayılacak.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti seçmeni sandığa gitmedi! Emekli ve YRP vurdu - PolitikaEmekli ve YRP vurduİstanbul'da CHP 12 ilçe daha aldı! İşte parti değiştiren belediyeler - Politikaİstanbul'da CHP 12 ilçe daha aldıFatih Erbakan: Yüzde 6 oy oranı ile Türkiye'nin üçüncü partisi olduk - Politika'Yüzde 6 oy oranı ile Türkiye'nin üçüncü partisi olduk'Akşener istifa edecek mi? İyi Parti'den açıklama geldi - PolitikaAkşener istifa edecek mi?Kastamonu'da 35 yıl sonra bir ilk! Sandıktan CHP çıktı - PolitikaKastamonu'da 35 yıl sonra bir ilk!CHP, 1977'den sonra ilk kez Amasya Belediyesi'ni kazandı - PolitikaCHP'den 47 yıl sonra şaşırtan sonuç20 yıl sonra ilk! Adıyaman AK Parti'den CHP'ye geçti - PolitikaAdıyaman 20 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçtiKilis ve Konya'da sürpriz sonuçlar! 3 ilçe 32 CHP'ye geçti - Politika32 yıl sonra ilk kez AK Parti'den CHP'ye geçti8 oyluk fark ilçeyi birbirine kattı! Jandarma ve polis devreye girdi - PolitikaKırşehir'de 8 oy farkın olduğu ilçede gerginlikAdana bir kez daha 'Zeydan Karalar' dedi - PolitikaAdana bir kez daha 'Zeydan Karalar' dedi
Sonraki Haber Yükleniyor...