İstifa etmezlerse kaybedecekler! CHP'li dört vekil başkan oldu

Yerel seçimlerde toplam 26 milletvekili belediye başkanlığı için aday gösterilirken, bu milletvekillerinden yalnızca CHP'li dört isim başkanlığı kazandı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yerel seçimleri için AK Parti’den 4, CHP ve SP’den 5’er, İyi Parti’den 7, Hüda Par’dan 2, Dem Parti, Deva ve TİP’ten ise 1’er milletvekilli olmak üzere toplam 26 milletvekili belediye başkanlığı için aday gösterilmişti. Bu milletvekillerinden sadece CHP’li 4 isim belediye başkanlığını kazandı.

Bu isimler; Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Kırıkkale’de Ahmet Önal, Adıyaman’da Abdurrahman Tutdere ve Kastamonu’da Hasan Baltacı oldu.

TERCİH YAPMAK ZORUNDALAR

Belediye başkanlığını kazanan milletvekillerinin Mahalli İdareler Yasası’na göre, milletvekilliğinden ayrılması gerekiyor. Yasaya göre, belediye başkanı seçilen bir milletvekili, iki görevden birini tercih etmek zorunda. Belediye başkanı olan milletvekilleri 15 gün içerisinde istifa etmezlerse, başkanlık görevini reddetmiş sayılacak.