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Haberler > Politika > İyi Parti lideri Akşener efsane sözü çürüttü: "İstanbul'u alan demek ki..."

İyi Parti lideri Akşener efsane sözü çürüttü: "İstanbul'u alan demek ki..."

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti lideri Akşener efsane sözü çürüttü: &quot;İstanbul&#039;u alan demek ki...&quot;

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti lideri Meral Akşener, yerel seçim öncesinde itiraf gibi sözler geldi. 14-28 Mayıs seçimlerinde Altılı Masa ile girdikleri seçimi kaybettiklerine vurgu yapan Akşener, bir dönemin efsanesi olan "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" sözünü hatırlattı. Akşener, "Demek ki alamıyormuşuz, benim anladığım bu oldu" dedi.

Altılı Masa'nın dağılmasının ardından yerel seçimlere 'müstakil' giren İyi Parti lideri Meral Akşener, yerel seçim öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meydanlarda miting yapmak yerine il il seçim gezilerinde seçmen ile bir araya gelen Akşener, bugün Artvin'deydi. İftarda partililerle bir araya gelen Akşener, 14-28 Mayıs seçimlerine vurgu yaptı. Bir dönemin efsanesi olan "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" sözünü hatırlatan Akşener, "Demek ki alamıyormuşuz, benim anladığım bu oldu" dedi. 

Akşener, şunları söyledi:

"Sizin dertlerinizin konuşulmadığı seçimler yaşandı. Biz bunu ortadan kaldırmak amaçlı ittifak teklif ettik. Oturduk masaya, ben arkadaşlarıma dedim ki 'İYİ Parti kazanacak ama Türkiye kaybedecekse, İYİ Parti'nin kaybetmesini kabul edin. Birinci önceliğimiz Türkiye ve Türk milleti.' Bunun üzerine biz seçimi bitirdik. Şimdi geldik 2023 seçimine, işte o zaman anladım bu tahterevalli çok rahatmış.

Ben 21 Eylül'de 5 arkadaşımla birlikte sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Ben kendisine dedim ki, 'İstanbul ve Ankara belediye başkanlarından birini aday edecekseniz biz varız. Şayet ikisini de aday etmeyecekseniz, her iki arkadaşımızı da uyarın. Çünkü seçmeni taraftar haline, futbol kulübü haline getiriyorlar' dedim.

Vallahi beni kimse duymadı. Neyse kabahatler benim olsun önemli değil fakat asıl mesele şu; biz İstanbul'u alarak Türkiye'yi alamıyormuşuz ve bu işten herkes memnunmuş, benim anladığım bu oldu."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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