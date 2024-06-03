İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir istifa etti

İyi Parti Meclis'te kan kaybetmeye devam ediyor: Aykut Kaya istifa etti

İyi Parti Meclis'te kan kaybetmeye devam ediyor: Aykut Kaya istifa etti

İyi Parti'deki istifa zincirinin son halkası Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir oldu. Özdemir'in seçimlerin ardından parti ile uyum sorunu yaşadığı iddia edildi. Hayrettin Özdemir'in bundan sonraki süreçte ise bağımsız olarak devam etmeyi düşündüğü kaydedildi.

İyi Parti'de genel seçimlerin ardından alınan 'seçime müstakil girme' kararı parti içi kopuşlara neden olmuştu. Partinin önemli isimlerinin yanı sıra teşkilatlarda da istifalar peş peşe gelmişti. İstifa furyası yerel seçimlerde alınan başarısız sonuçlarla devam etti.

Meral Akşener'in aday olmadığı olağanüstü kongrede partinin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu oldu. Ancak bu değişim istifa sürecini yeniden hareketlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etmişti. Kaya'nın istifa haberinin üzerinden çok geçmeden bu kez aynı haber Erzurum Horasan'dan geldi.

HAYRETTİN ÖZDEMİR İSTİFA ETTİ

Halk TV'nin haberine göre, İyi Parti'den belediye başkanı seçilen Hayrettin Özdemir partisinden istifa etti.

Ankara’ya giderek istifasını partinin genel merkezine sunan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'in bundan sonraki süreçte "bağımsız" olarak devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

DERVİŞOĞLU YAKIN ZAMANDA ZİYARET ETMİŞTİ

9 Mayıs'ta İyi Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Özdemir, "En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na Sayın Dervişoğlu bizim için çok kıymetli, değerli isimdir. İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun.

Türkiye'nin meseleleri noktasında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Genel Başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.