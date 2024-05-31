İyi Parti Meclis'te kan kaybetmeye devam ediyor: Aykut Kaya istifa etti

Geçtiğimiz haftalarda Adana vekili Bilal Bilici'nin istifası ile sarsılan İyi Parti'de istifa haberi bu kez Antalya'dan geldi. İyi Partili Aykut Kaya, "Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete, milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim" sözleriyle istifasını duyurdu. Böylece, partinin Meclis'teki koltuk sayısı 36'ya düştü.

İyi Parti'de genel seçimlerin ardından başlayan istifa furyası yerel seçimlerle beraber devam etti. Partinin seçim başarısızlıklarının ardından gittiği olağanüstü kongrede, genel başkanlık koltuğuna oturan Müsavat Dervişoğlu da istifaları durdurmadı.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda partinin Adana Milletvekili Adnan Bilici istifasını duyurmuştu. Parti Adana'nın ardından bu kez Antalya'dan gelen istifayla sarsıldı.

AYKUT KAYA İSTİFA ETTİ

Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

Aykut Kaya

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İSTİFA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Kaya'nın istifa açıklaması şöyle:

"Bu karar, şahsım için kolay olmamış, ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete, milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim.

Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına, azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaya'nın istifasının ardından İyi Parti’nin vekil sayısı 36'ya düştü.