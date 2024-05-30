AK Parti heyetinden İyi Parti lideri Dervişoğlu'na ziyaret

CHP'nin AK Parti ile normalleşmesine İyi Parti'den tepki: Dervişoğlu'ndan "fayda sağlamaz" çıkışı

CHP'nin AK Parti ile normalleşmesine İyi Parti'den tepki: Dervişoğlu'ndan "fayda sağlamaz" çıkışı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindekilerle bir araya geldi.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akaşoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş bulundu.

ÇİNİ VE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ

AK Parti heyetini karşılayanlar arasında ise İyi Parti Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu ile TBMM Katip üye Yasin Öztürk yer aldı.

Güler, Dervişoğlu'na çini ve çiçek hediye etti.