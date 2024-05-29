İyi Parti'den 'başıboş sokak köpekleri' sorununa öneri! Dervişoğlu 'formül bellidir' dedi

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Dervişoğlu, ilk olarak Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramını ve Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlayarak başladı.

Sahipsiz hayvanlar meselesinin yapay gündem oluşturmak ve gündemi şişirmek için ortaya atıldığını savunan Dervişoğlu, Türkiye'de sahipsiz köpek sayısının 4 milyonu aştığını, sorunun yeni fark edildiğini söyledi.

"YAPILACAK ŞEYİN FORMÜLÜ BELLİDİR"

Ölümler olmadan, milletin canı, malı zarar görmeden, toplumda öfke patlaması yaşanmadan konunun gündeme alınması gerektiğini belirten İyi Parti lideri, parti olarak konuyla ilgili çok sayıda kanun teklifi ve öneride bulunduklarını aktardı.

Dervişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meselenin çözümü bellidir, zor da değildir. Öncelikle iyi niyet gereklidir. Merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında, sivil toplum ve gönüllüler arasında koordinasyon ve işbirliği gereklidir. Yapılacak şeyin formülü bellidir; topla, kısırlaştır, aşıla, koru. Bu süreçte barınakların kapasitesi ve imkanları da arttırılmalıdır.

Evcil hayvan ticareti tamamen yasaklanmalıdır. Hayvanlar takip edilmeli, onları sokağa terk edenlere yaptırım uygulanmalıdır. Büyük cezalar verilmelidir. Yani hayvan hakları yasası çıkartılmalıdır. Eğer insanlara illa bir soru soracaksanız 'barınak mı? sahiplenme mi?' dersiniz. İşte o zaman bu millet de emin olun vicdanıyla tercih yapar.

"UYUTMANIN MALİYETİ KISIRLAŞTIRMA MALİYETİNİN 3 KATI"

Maliyet diyecekseniz, hemen söyleyeyim. Bir hayvanı uyutmanın maliyeti kısırlaştırma maliyetinin 3 katı kadardır. Veteriner yok mu diyorsunuz? Çocuklarımızı tabela üniversitelerinde okutmak yerine veteriner yaparsınız, bu bölümlere 2 sene ek kontenjan verirsiniz, o sorun da çözülür. Sonra ne mi olur? Sudan'dan, Brezilya'dan, Venezuela'dan hayvan ithal edeceğinize burada sağlıklı hayvanlar üretebileceğimiz bir veteriner hekim havuzumuz olur."