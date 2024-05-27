Başıboş köpek sorunu Batı’nın diline dolandı! 'Kuduz' uyarısı imajı zedeledi

Son zamanlarda artan başıboş köpek saldırıları pek çok vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına sebep oluyor. Meclise gelmesi planlanan durum ülkeyi ikiye böldü. Uyutulması önerisine karşı sözde hayvanseverler çözümsüzlük yönünde bas bas bağırırken DSÖ’den gelen ‘kuduz’ uyarısı gündemi yeniden çalkaladı. Türkiye'nin bu sorunu Batı ülkelerine karşı imaj zedeleyici oldu.

Yıllardır yaşanan başıboş köpek sorunları sözde hayvanseverlerin duyar kasmaları nedeniyle çözüme kavuşmadı. İçlerinde çocukların da bulunduğu bir çok insanı acımasızca parçalayan başıboş köpekler için görüşmeler yapıldı, nihai karara ulaşıldı. Kamuoyuyla paylaşılan 'uyutma' çözümü, ülkeyi ikiye böldü.

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ÜLKELERDEN SEYAHAT UYARISI

'Sıfır başıboş köpek' politikası uygulayan ülkelerden İsveç, ABD, İngiltere, Almanya, Norveç, Avustralya, gibi ülkelerden vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat konusunda uyarı geldi.

TÜRKİYE EN RİSKLİ BÖLGELER ARASINDA

Başıboş köpeklerin saldırıları 'kuduz' riskini de artırırken Bakan Yumaklı, DSÖ'nün Türkiye'deki kuduz oranına dikkati çekti. Çözüm taslağını 5 maddede anlatan Yumaklı, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemiz kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlanmaktadır. Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

BİLANÇO KORKUNÇ! 500 BİNİ GEÇEBİLİR

Yetkililer, son iki senede içinde kuduz temaslı kişi sayısının 500 bini bulabileceğini söyledi. Bu, 15 yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin köpek tarafından ısırılması demek... 2008-2021 yılları arasında kuduzdan ölen kişi sayısı 22'yi buluyor.

'SIFIR BAŞIBOŞ KÖPEK' POLİTİKASI UYGULAYAN ÜLKELER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) resmi sitesindeki verilere göre, kuduz hastalığı konusunda Türkiye en riskli ülkeler arasında yer alıyor.

Sıfır başıboş köpek politikası uygulayan ABD, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Malezya, Arjantin, Şili, Bolivya, Avustralya, Yeni Zellanda, Papua Yeni Gine ve İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Macaristan, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Polonya, Çekya gibi Avrupa ülkeleri en düşük riskli bölgeler arasında.

Hiç kuduz riski bulunmayan ise Yeni Zelanda ve Japonya ise bu konuda en güvenilir ülkeler listesinde başı çekiyor.