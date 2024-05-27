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Parkta başıboş köpek dehşeti! Kaydırağın altından bir anda çıktı, minik kız kaçamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya, Köpek Saldırısı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu parkta oynarken kaydırağın altında yatan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Dehşet anlarını anlatan anne Elem Dinç, kızının psikolojisinin kötüleştiğini belirtirken, saldırıya uğrayan 5 yaşındaki kız ise "Başka köpekleri bir daha sevmeyeceğim" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesinde bulunan bir parkta oyun oynayan 5 yaşındaki Erva Dinç, kaydırağın altında yatan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bir anda köpeğin saldırısına uğrayan minik kız can havliyle koşmaya başlarken, annesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

"KÖPEKTEN KOŞARAK KURTULDU"

Dehşet anlarını anlatan anne Elem Dinç, olayın her zaman geldikleri parkta yaşandığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Kızım parkta oynuyordu ve köpek de orada yatıyordu. Kızım bana doğru gelmek istediği esnada köpek bir anda ısırdı. Kızıma ilk olay yaşandığında 4 iğne vuruldu. Sonrasında 7 iğne daha vuruldu. Şu anda da tedavi sürecinde ve 4 kuduz aşısı yapılacak.

Çok dehşet dolu bir andı. Burada durduğumuz süre zarfında biz köpeği beslemiştik ancak kızım bana doğru gelirken saldırdı. Köpek kızımdan büyüktü, üzerine atladığı anda kızım kendini kurtararak kaçmaya başladı. Köpekten koşarak kurtuldu.

"İLK 2 GÜN BEN DE KENDİME GELEMEDİM"

Kızımın kolu çok kötüydü. Hastane çok yakın olduğu için hemen acile gittik ve tedavi altına alındı. İlk günler çok kötüydü sabah kadar ateşlendi, gece boyunca kusmaları oldu. Kızımın ilk tedavi süreci benim için de çok zordu. İlk 2 gün ben de kendime gelemedim. Kızımın psikolojisi kötüleşti, sadece evimizin önündeki köpekleri seveceğini söylüyor.

Benim kızım hayvanları çok sever. Benim kızlarım bebekliklerinden beri hayvanları çok sever. Bizim kapımızdaki köpekleri severler, onlara yemek verirler. Artık sokak köpeklerini görünce benim yanımda duruyor, korkuları var. Biz sokak hayvanları her zaman seviyoruz ama başımıza böyle bir olay geldi."

Parkta başıboş köpek dehşeti! Kaydırağın altından bir anda çıktı, minik kız kaçamadı - 1. Resim

"ARTIK BENİM KIZIM PARKA ÇEKİNEREK GELİYOR"

Sokak köpeklerine karşı önlem alınmasını isteyen anne Dinç, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı parktaydık. Hiçbir şekilde güvenlik alanı yok. Olayın yaşandığı gün burada en az 10 köpek vardı ve sürekli buradalar. Bizim sokaklarımızda da her yer köpek. Sokak köpeklerine karşı kesin ve güvenilir bir çözüm olması lazım" diye konuştu.

Parkta başıboş köpek dehşeti! Kaydırağın altından bir anda çıktı, minik kız kaçamadı - 2. Resim

"BAŞKA KÖPEKLERİ BİR DAHA SEVMEYECEĞİM"

Köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Erva ise "Beni annemin yanına giderken köpek ısırdı ve hızlı koşarak kendimi kurtardım. Bizim evimizin önündeki köpeğin kafasını sevdiğimde beni hiç ısırmıyor. Başka köpekleri bir daha sevmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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