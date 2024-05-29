CHP'nin AK Parti ile normalleşmesine İyi Parti'den tepki: Dervişoğlu'ndan "fayda sağlamaz" çıkışı

Akşener döneminde açılan İyi Parti ile CHP arasında buzlar eriyor mu? Özgür Özel, AK Parti ve MHP ile normalleşme adımları atarken, İyi Parti ile ilişkilerin nasıl süreceği merak ediliyor. İyi Parti lideri Dervişoğlu'ndan CHP ile ilişkiler başta olmak üzere Mansur Yavaş ile yaşanan gerilime dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Gazeteci Fatih Atik'e konuşan Dervişoğlu, CHP'nin AK Parti ile normalleşmesine "fayda sağlamaz" dedi.

Altılı Masa etrafında girdikleri Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde bozguna uğrayan İyi Parti ve CHP'nin arası Yerel Seçimlerde açılmıştı. İyi Parti'nin eski lideri Meral Akşener'in seçimlere "müstakil" olarak girme kararı yerelde istenmeyen sonuçlara yol açtı. İyi Parti'de seçim sonrası Genel Başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu otururken, yeni dönemde CHP ile ilişkilerini nasıl sürdüreceği merak konusu oldu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Dervişoğlu, CHP ile ilişkiler ve Özgür Özel'in başlattığı siyasette normalleşme adımları başta olmak üzere CHP ile yeni dönemde ilişkilere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NORMALLEŞME CHP'YE FAYDA SAĞLAMAZ

Normalleşme adımının iktidar tarafından atılması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Millet muhalefete avukatlık görevi verir, yumuşama görevi vermez. Bence tüm bunlar CHP’ye fayda sağlamaz." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ERDOĞAN'A DA KÜLFET"

Altılı Masa'nın 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme' dönüş programını hatırlatan Dervişoğlu, "Geçmişte attığımız imzanın arkasında durmak gibi bir sorumluluk hissediyoruz. Mevcut sistemin Erdoğan’a da külfet olduğu kanaatini taşıyorum. Muhalefetin talep ettiği parlamenter sistem var. İktidar bu yolda bir adım atarsa muhalefet buna karşı duramaz." ifadelerini kullandı.

MHP'YE SİNAN ATEŞ GÖNDERMESİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı hakkında da açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, MHP'ye gönderme yaptı. Dervişoğlu, "MHP, Sinan Ateş’in kaybına tatbikat zayiatı gözüyle bakamaz. Orta yerde bir Ülkü Ocakları Başkanı’nın cenazesi duruyor. Dolayısıyla bu işin içinde kimin kirli eli ve parmağı varsa onların ifşası ve deşifresi Türk milliyetçilerinin görevidir." dedi.

Cinayetin hangi gerekçeyle işlendiğine dair iddianamede bir emare olmadığını savunan Dervişoğlu, "Herkes her şeyi biliyor, bu iş gizli kalmaz." dedi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulundu. "Sayın Bahçeli’ye akıl verecek pozisyonda değilim ama ben onun bazı konulardaki meşrebini bilirim. Bu işte sorumlu saydığı birileri şayet var ise öyle bir hissiyatı bile var ise mutlak suretle sadece dirilerin değil ebediyete intikal etmişlerin de manevi sorumluluğu onun üzerindedir" şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ KIRILMIŞ OLABİLİR

Yerel seçim öncesinde İyi Parti ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan kırgınlığa da değinen Dervişoğlu, "O dönemin şartları içinde onun kırgınlığına baktığım pencereden hak veriyorum." dedi.

Mansur Yavaş ile arasında bambaşka bir hukuk olduğunu ifade eden Dervişoğlu şunları söyledi:

"Bazı şeylerin zamana yayılması lazım. Mansur Bey kırılmış olabilir. buradaki kırgınlığının da bir sebebi olabilir. Ama siyasette kapı ardına kadar açılmadığı gibi sonuna kadar da kapatılmıyor. Mansur Bey ile de özel bir münasebetimiz var. Telefonda tebrik etti. bir vesileyle ben de onu ziyaret ettim.

Mansur Bey ile aramdaki hukuk böyledir. O dönemin şartları için de onun kırgınlığına baktığım pencereden hak veriyorum. Önemli olan bundan sonra birbirimizin kırılıp dökülmemesi. Ona vesile olabilecek girişimlerden siyaset adına uzak durmak lazım"