İyi Parti'nin başına kim geçecek? Ümit Dikbayır Akşener sonrası için isim verdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından başkanlık yarışı kızıştı. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TGRT Haber ekranlarında partiyi yenden ayağa kaldıracak ismi açıkladı. Dikbayır, "İYİ Parti lider partisi olmaktan çıkmıştır. Abilik yapacak birisi tekrar aynı konuma getirebilir." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını açıkladı. Akşener'in açıklamasının ardından İyi Parti'de başkanlık yarışı kızıştı. Mehmet Tolga Akalın, Günay Kodaz, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu adaylar arasında... Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'deki kongre sürecini TGRT Haber'de değerlendirdi. Dikbayır, partiyi toplayabilecek ismi açıkladı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programına katılan Dikbayır şunları söyledi:

İYİ PARTİ İYİ BİR GENEL BAŞKANLA TOPARLANIR

"Gerçekten çok üzülüyorum. Bu parti değerini kaybetti. İYİ Parti'nin iyi bir genel başkanla toparlanacağını düşünüyorum. İYİ Parti bu ülkeye lazım. Yıllardır söylüyorum. Kimse seçmeni cebinde görmesin. Bu partinin toparlanacağını düşünüyorum.

KORAY AYDIN PARTİYİ ESKİ GÜNLERİNE TAŞIYACAK

Sayın Koray Aydın'la bu partinin toparlayabileceğini ve eski günlerine kavuşturacak kişinin Koray Aydın olduğunu düşünüyorum.

İhraç edildim ama aktif üyeliğim devam ediyor. İYİ Parti seçmeni yerinde duruyor. Abilik yapacak birisi tekrar aynı konuma getirebilir. İYİ Parti lider partisi olmaktan çıkmıştır. Koray Bey'in teşkilat başkanı olduğu zamanlarda başka partilerden gelmiş il başkanlarımız da vardı.Koray Bey'in partiyi merkeze çekmek isteyen bir tavrı var.

PARTİ OPERASYON VE DEDİKODUNDAN GEÇİLMİYOR

Bizim partide operasyondan bol bir şey yoktu. Dedikodudan, operasyondan işimizi yapamadık. Seçmen sonuç alacağı yere yüklenir. Ben Sakarya'da 78 bin oy aldım. İBB seçiminde aday 56 bin oy aldı. Aynı Buğra Kavuncu, ayrı girilmesini istedi. Teşkilatlardan bize ulaşanlar ise birlikte girilmesini istediklerini söyledi. Benim farklı farklı şüphelerim var.

İYİ PARTİ KÜÇÜK BİR MHP OLMAZ

Kimsenin endişesi olmasın. İYİ Parti güçlü bir partidir, idealleri olan bir partidir. En kısa sürede toparlanacaktır. Vatandaşlarımız güvensin. Küçük bir MHP olmaz. Merkeze oturan bir parti olacak."