Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: 3 kritik konu masada!

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: 3 kritik konu masada!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: 3 kritik konu masada!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Kabine'de Suriye'de yaşanan gelişmeler ve enflasyonla mücadele süreçleri de ele alınacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. 

Toplantının ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları değerlendirilecek. Komisyon bu hafta içi 8 ve 9'uncu toplantısını gerçekleştirecek.

BÖLGEDEKİ SON DURUM MASADA

Dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin hâlâ silah bırakmaması, bölgede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum ayrıntılı biçimde ele alınacak.

İSRAİL'İN İŞGAL PLANI GÜNDEMDE

Türkiye'nin güney sınırındaki gelişmeler, toplantının kritik başlıklarından biri olacak. Ankara'nın, hem sahadaki güvenliği sağlamak hem de terör tehdidini kökten bitirmek için atacağı adımlar Kabine'nin öncelikli gündemleri arasında yer alacak.

Toplantıda dış politikaya ilişkin önemli başlıklardan biri de Gazze'deki insanlık dramı olacak. İşgalci İsrail'in topyekun işgal planları, iki yıldır süren saldırılar ve insani yardımların engellenmesi Kabine'de ele alınacak.

Türkiye'nin diplomatik girişimleri, Gazze'ye kesintisiz yardım ulaştırılması, iki devletli çözüm için müzakere masasının kurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına dönük adımlar da masada olacak.

Ekonomi başlığı kapsamında ise enflasyonla mücadelede gelinen nokta, fiyat istikrarı için alınacak ek tedbirler de görüşülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

