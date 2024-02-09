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    • Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim kararını verdi, sahaya inmeyecek!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim kararını verdi, sahaya inmeyecek!
    Chp, Kılıçdaroğlu, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sürecinde sahaya inmeyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, sebebini yakın çevresine açıkladı, işte detaylar...

    Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim sürecinde sahaya inmeyi düşünmediği öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre; yakın çevresine göre, Kılıçdaroğlu, partinin yeni yönetiminden kendisine gelen taleplere, “Son seçimlerin ardından bu arkadaşlar tarafından ‘seçmende duygusal bir kopuş olduğu hatta yönetim değişikliği olmaması halinde seçmenin sandığa bile gitmeyeceği’ söylendi. Kurultay sürecinin de en önemli argümanı bu oldu. Bu kopuşun nedeni olarak da ben tarif edildim. Şimdi bütün bunlardan sonra sahaya inmem hep söyledikleri aynı kopuşa neden olmaz mı?” diye karşılık verdi.

    "PARTİMİZ BÜTÜN ŞEHİRLERİ KAZANACAK"

    Öte yandan Kılıçdaroğlu, partinin yerel seçim çalışmalarına destek vermediği ve genel başkanlığa dönmeyi planladığı yönündeki iddialarla ilgili  geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunmuştu. 

    Kılıçdaroğlu, 'Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…' notuyla paylaştığı 4 maddelik açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

    "1) Cumhuriyet Halk Partisi’nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar.

    2) Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan’ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır.

    3) 2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyük şehirleri kazanacaktır. Bu bağlamda, desteğim TAMDIR! Arzum BUDUR!

    4) Ülkemizin gündemi; milletin altında ezildiği enflasyon, anayasamıza darbe yapacak kadar bozulmuş hukuk sistemi, arifesinde olduğumuz ve kazanılmasının hayati önem taşıdığı yerel seçimlerdir. Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpKılıçdaroğlu
    Haberler > Politika > Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim kararını verdi, sahaya inmeyecek!
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