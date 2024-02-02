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    • İyi Parti ile CHP arasında 'para alışverişi' krizi: Kılıçdaroğlu, Akşener'i doğruladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İyi Parti ile CHP arasında &#039;para alışverişi&#039; krizi: Kılıçdaroğlu, Akşener&#039;i doğruladı
    Chp, İyi Parti, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti lideri Akşener, partisinin CHP'den 2019 yerel seçimlerinde para aldığı iddiasını gündeme getirmiş ve "Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız" diye çağrı yapmıştı. Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Meral hanım gerçeği söylemiş.

    Millet İttifakı'nın eski ortaklarından İyi Parti ile CHP'nin yerel seçime giderken yaşadığı tartışmalar devam ediyor. İyi Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde CHP'den para aldığı iddiası da bu tartışmalardan bir yenisine neden oldu.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “CHP’den bir kuruş para almadık” sözlerine ilk cevap geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddiaları değerlendirdi.

    Akşener'in "Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız" çağrısına kulak veren Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım gerçeği söylemiş” dedi.

    NE OLMUŞTU?

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin 2019'daki seçimlerde İstanbul, Adana, Ankara, Aydın, İzmir, Muğla gibi büyükşehir belediyelerini kazandığını anımsatarak şunları kaydetmişti:

    "Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek ben sizi her hangi bir işle ilgili, 'şu kişiye şu iş verilecek oradan bize para gelecek' diye aradım mı? Partimize bir liralık bir katkı istedim mi? Sayın Kılıçdaroğlu, ben sizden herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedim, size kazandırmışız. Partinizden bir kuruşluk yardım almadığıma göre AK Parti'den zaten böyle bir şey olamaz. Çünkü biz AK Parti ile ittifak yapmadık muhteremler. AK Parti ile dolaylı ittifakları siz yapıyorsunuz bizler değil. Bu soruların cevabını istiyorum. Bu soruların cevabını Sayın Özel ve Kılıçdaroğlu vermek zorundalar. Bunu ayıpladığımı ve işin peşini bırakmayacağımı ilan ediyorum. Her konuşmada bunu soracağım, herkes haddini ve hukukunu bilecek."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Chpİyi PartiMeral AkşenerKemal Kılıçdaroğlu
    Haberler > Politika > İyi Parti ile CHP arasında 'para alışverişi' krizi: Kılıçdaroğlu, Akşener'i doğruladı
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