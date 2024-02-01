Akşener 'İBB engelliyor' demişti: Aday gösterilmeyen İlgezdi, İyi Parti'nin afişlerini astı

Millet İttifakı'nın eski ortakları İyi Parti ile CHP cephesinde sular durulmuyor. İyi Parti lideri Akşener'in "İBB engelliyor" dediği afişleri, CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, kendi ilçesinde billboardlara astı. CHP ve İyi Parti'nin İlgezdi'nin bu adımı sonrası nasıl refleks göstereceği ise merak konusu.

İyi Parti'nin CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin seçim kampanyası kapsamındaki billboard çalışmalarını engellediğine dair açıklaması sonrası siyaset arenasında başlayan tartışma büyüyerek devam ediyor.

Dün Akşener'in grup toplantısında İBB ce CHP'yi topa tuttuğu açıklamaları sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de cevap gecikmedi.

Yerel seçim öncesi Millet İttifakı'nın eski ortakları arasındaki kriz, bugün CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin hamlesiyle bir kez daha gündeme geldi.

Aday gösterilmeyen ve CHP'nin bu adımı sonrası partisinden 'tasfiye' iddialarını ortaya atarak istifa eden İlgezdi, İyi Parti'nin afişlerini Ataşehir billboardlarında yayınladı.

O anlar kameralara yansırken CHP ve İyi Parti'nin İlgezdi'nin bu adımı sonrası nasıl refleks göstereceği merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

İyi Parti, CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, yerel seçim için başlattıkları ön kampanyalarının engellendiğini duyurmuştu.

"Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız;

Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz.

Ama ne yazık ki; billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış...

Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar…

Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar... İYİ Parti olarak biz 6 yıldır; birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik."

AKŞENER, CHP VE İBB'Yİ TOPA TUTMUŞTU

Dün partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, billboard engellemesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eski HDP’liler yeni DEM’liler zaten ezelden beri bizden çok rahatsızdı. Son dönemde açıkça görmeye başladık ki meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış. Siyasetteki bu kadar aktörü rahatsız ediyorsak bu ne demektir biliyor musunuz; Türkiye için doğru işler yapıyoruz.

Birileri istiyor ki billboards'suz seçim çalışması yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane."

İMAMOĞLU: TAŞ ATMAK PRİM YAPMAYA DOĞRU GİDİYOR

Akşener'in açıklamalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap vermişti. İmamoğlu, Akşener'in 'engelleme' açıklamalarını "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler" diyerek reddetmişti. İmamoğlu, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak ya da taş atmak bir prim yapmaya doğru gidiyor" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL: KAVGA ETMEYECEĞİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise katıldığı bir programda Akşener'in 'engelleme' açıklamaların ilişkin, "Ben Sayın Genel Başkan ile kavga etmeyeceğim. Bunun kimseye faydası yok. Bir kez daha söyleyeyim. Muhalefete muhalefet etmek gibi derdimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ, 3 ŞEHİRDE DE KENDİ ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

14-28 Mayıs seçimlerinde sandığa Millet İttifakı olarak giden 6 partiden biri olan İyi Parti, 31 Mart'taki yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gireceğini duyurmuştu. Hatta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu kararı parti içi krize neden olmuştu. Krizler sonrası art arda istifalar gelmişti.

Buna rağmen Akşener, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını açıklamıştı. İyi Parti, İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım ve İzmir'de Ümit Özlale ile seçim pusulasında yer alacak.