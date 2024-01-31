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    • İmamoğlu'ndan Akşener'e 'engelleme' cevabı: Taş atmak, prim yapmaya doğru gidiyor

    İBB Başkanı İmamoğlu, İyi Parti lideri Akşener'in 'engelleme' açıklamalarını "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler" diyerek reddetti. İmamoğlu, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak ya da taş atmak bir prim yapmaya doğru gidiyor" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İmamoğlu&#039;ndan Akşener&#039;e &#039;engelleme&#039; cevabı: Taş atmak, prim yapmaya doğru gidiyor
    Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Yerel Seçim, İbb, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim kampanyası billboardlarının engellendiği açıklamalarına cevap verdi.

    "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendilerini bilirler" diyerek Akşener'in iddialarını reddeden İmamoğlu, "Niye yaptığını bilmiyorum böyle bir açıklamayı. Bu işin sadece belediye kısmı yok, firma boyutu da var" dedi.

    İmamoğlu ayrıca, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden  konuşmak ya da taş atmak bir prim yapmaya doğru gidiyor" ifadesini kullandı.

    NE OLMUŞTU?

    İyi Parti, CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, yerel seçim için başlattıkları ön kampanyalarının engellendiğini duyurmuştu.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında "Birileri istiyor ki billboards'suz seçim çalışması yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" diyerek İBB'ye tepki göstermişti.

    İYİ PARTİ, 3 ŞEHİRDE DE KENDİ ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

    14-28 Mayıs seçimlerinde sandığa Millet İttifakı olarak giden 6 partiden biri olan İyi Parti, 31 Mart'taki yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gireceğini duyurmuştu. Hatta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu kararı parti içi krize neden olmuştu. Krizler sonrası art arda istifalar gelmişti.

    Buna rağmen Akşener, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını açıklamıştı. İyi Parti, İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım ve İzmir'de Ümit Özlale ile seçim pusulasında yer alacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ekrem İmamoğluMeral AkşenerYerel Seçimİbb
    Haberler > Politika > İmamoğlu'ndan Akşener'e 'engelleme' cevabı: Taş atmak, prim yapmaya doğru gidiyor
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