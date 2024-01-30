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    • Boş billboard paylaşarak duyurdular: CHP'li 3 belediyeden İyi Parti'ye engelleme

    İyi Parti, yerel seçim ön kampanyası kapsamında bu sabah yapacakları billboard çalışmasının engellendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri işaret edildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Boş billboard paylaşarak duyurdular: CHP&#039;li 3 belediyeden İyi Parti&#039;ye engelleme
    İyi Parti, Chp, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti, CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, yerel seçim için başlattıkları ön kampanyalarının engellendiğini duyurdu.

    "Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız;

    Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz.

    Ama ne yazık ki; billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış...

    Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar…

    Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar... İYİ Parti olarak biz 6 yıldır; birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik."

    Boş billboard paylaşarak duyurdular: CHP'li 3 belediyeden İyi Parti'ye engelleme

    İYİ PARTİ, 3 ŞEHİRDE DE KENDİ ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

    14-28 Mayıs seçimlerinde sandığa Millet İttifakı olarak giden 6 partiden biri olan İyi Parti, 31 Mart'taki yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gireceğini duyurmuştu. Hatta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu kararı parti içi krize neden olmuştu. Krizler sonrası art arda istifalar gelmişti.

    Buna rağmen Akşener, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını açıklamıştı. İyi Parti, İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım ve İzmir'de Ümit Özlale ile seçim pusulasında yer alacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İyi PartiChpYerel Seçim
    Haberler > Politika > Boş billboard paylaşarak duyurdular: CHP'li 3 belediyeden İyi Parti'ye engelleme
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