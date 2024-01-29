Eski yardımcısı Ece Güner'den Akşener'i kızdıracak sözler: İmamoğlu'na verilmeyen her oy...

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İYİ Parti ve Akşener'in İstanbul için yerel seçim kararını eleştirdi. Güner, "İmamoğlu'na verilmeyen her oy" diyerek isim vermeden Buğra Kavuncu'nun adaylığına tepki gösterdi.

Türkiye, yerel seçimlere hazırlanırken siyaset arenası belediye başkan adayları üzerinden polemiklerle çalkalanıyor. 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası parti içi krizin art arda istifalara neden olduğu İYİ Parti'de halen sular durulmuş değil.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak Buğra Kavuncu'yu açıklaması ise partiden istifa edenlerin bir kez daha eleştirilerine neden oldu.

'İMAMOĞLU'NA VERİLMEYEN HER OY...'

En son eleştirilerden biri ise İYİ Parti’nin toplumsal politikalardan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner'den geldi. "Her seçmenin kararına sonsuz saygım var. Ama 3 somut gerçeği de biliyoruz" diyen Güner, isim vermeden İYİ Parti ve Akşener'in yerel seçim kararını eleştirdi. Güner, "İmamoğlu'na verilmeyen her oy" diyerek Kavuncu'nun adaylığına tepki gösterdi.

Güner'in paylaşımı şöyle:

"1-İstanbul’u sadece E. İmamoğlu veya M. Kurum kazanabilir.

2-Belediye seçimi MV seçimi gibi “nispi” değil: Önde gelen kazanıyor.

3- İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır."