Akşener'den partisindeki istifalara sitem... 'Bugünlerde sırtımdan, kalbimden bıçaklanıyorum'

Yerel seçime iki aydan kısa bir süre kalırken, İYİ Parti aday tanıtımlarına devam ediyor. Erzurum'da partililer ile buluşan Meral Akşener, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıklarken çarpıcı itiraflarda da bulundu. "Bugünlerde sırtımdan, kalbimden bıçaklanıyorum." diyen Akşener, partililere dönüp 'Sizlerle derman buluyorum' dedi.

İYİ Parti'de yerel seçim mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak için Erzurum’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önce il başkanlığını ziyaret etti.

BÜYÜKŞEHİRLERE 4. KADIN ADAY

Daha sonra Necip Fazıl Kültür Merkezi’ndeki aday tanıtım programına katılan Akşener, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve bazı ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna takdim etmek için bir araya geldiklerini belirterek, ”Şerefle, mutlulukla sizlerle paylaşmak isterim ki Adana, Antalya Samsun'dan sonra dördüncü büyük şehrimizde kadın aday çıkarıyoruz. " dedi.

Adaylarının son derece iddialı olduğunu söyleyen Akşener, İYİ Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Canan Uçar olduğunu duyurdu.

"PARTİSİNE KÜSÜP HAKARET EDENLERDEN OLMADI"

Uçar'ın hak ettiği şeyler takdim edilemediği halde mücadeleden, partiden vazgeçmediğini, partisine küsüp hakaret edenlerden olmadığını söyleyen Akşener, "Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Ve hep zor görevlere talip olmuştur." diye konuştu.

"KALBİMDEN, CİĞERİMDEN BIÇAKLANIYORUM"

Bu sözlerinin ardından son zamanlarda partide yaşanan istifalara ve kopuşlara göndermede bulunan İYİ Parti lideri, "Kimi zaman kalbimden, kimi zaman ciğerimden bıçaklanıyorum ve bugün burada o yaralarım sarılıyor, derman oluyorsunuz, Allah razı olsun. Allah Nene Hatunlara layık olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah" dedi.

Konuşmalardan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Canan Uçar, Palandöken ilçe Belediye Başkan adayı Ömer Özden, Narman ilçe Belediye Başkan adayı Yücel Ahmet İşleyen, İspir ilçe Belediye Başkan adayı Nizamettin Aras, Tortum ilçe Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük, Uzundere ilçe Belediye Başkan adayı Salim Özdil, Çat ilçe Belediye Başkan adayı Muhammet Kaya ve Şenkaya ilçe Belediye Başkan adayı Şentürk Alver açıklandı.