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    Akşener’in 'mertçe cinayet' sözlerine Ümit Dikbayır'dan ağır mesaj: Bunu alçaklar anlayamaz…

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Sinan Ateş suikastine değinirken, “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi, onun için de hiçbirimiz korkmadık” ifadelerine bir tepki de partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan geldi. Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski partisine ve Akşener'e çok sert sözlerle mesaj verdi.

    Akşener’in &#039;mertçe cinayet&#039; sözlerine Ümit Dikbayır&#039;dan ağır mesaj: Bunu alçaklar anlayamaz…
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Sinan Ateş cinayetinden bahsederken kullandığı, “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi” ifadelerine tepkiler sürüyor.

    "CİNAYETİ ÖVMEK MÜMKÜN DEĞİL"

    Akşener, o sözleriyle 1970’li yıllarda faili meçhul cinayetleri kasttiğini, konuşmasında 'suikast' demediğini belirtmiş "O zaman bu tür işler oldu, cinayet kötü bir şey, onu övmek mümkün değil. Ama dedim ki ‘O günlerde yapılırdı’, acı bir şey fakat, ‘mertlik vardı’ ve sonuç itibariyle korkmazdık" demişti.

    "BUNU DA ALÇAKLAR ANLAYAMAZ.."

    Akşener'in açıklamalarına bir tepki de partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan geldi. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akşener'e ağır mesajlar verdi. 

    "Suikastin merdi namerdi olmaz..." diyen Dikbayır, "Çünkü mert insan suikast yapmaz, suikastı alçaklar yapar! Bunu da alçaklar anlayamaz.." ifadelerini kullandı. 

    İTİBAR SUİKASTINA UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

    Akşener'in aile bireylerinin ve özel kalem müdürü ile eşinin banka hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiği iddiaları üzerine partisinden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da geçtiğimiz aylarda kendisine itibar suikastı yapıldığını söylemiş ve üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ümit DikbayırSuikastİyi Parti
    Haberler > Politika > Akşener’in 'mertçe cinayet' sözlerine Ümit Dikbayır'dan ağır mesaj: Bunu alçaklar anlayamaz…
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