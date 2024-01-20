Akşener’in 'mertçe cinayet' sözlerine Ümit Dikbayır'dan ağır mesaj: Bunu alçaklar anlayamaz…

20 Ocak 2024 23:59 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 00:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Sinan Ateş cinayetinden bahsederken kullandığı, “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi” ifadelerine tepkiler sürüyor.

"CİNAYETİ ÖVMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Akşener, o sözleriyle 1970’li yıllarda faili meçhul cinayetleri kasttiğini, konuşmasında 'suikast' demediğini belirtmiş "O zaman bu tür işler oldu, cinayet kötü bir şey, onu övmek mümkün değil. Ama dedim ki ‘O günlerde yapılırdı’, acı bir şey fakat, ‘mertlik vardı’ ve sonuç itibariyle korkmazdık" demişti.

"BUNU DA ALÇAKLAR ANLAYAMAZ.."

Akşener'in açıklamalarına bir tepki de partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan geldi. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akşener'e ağır mesajlar verdi.

"Suikastin merdi namerdi olmaz..." diyen Dikbayır, "Çünkü mert insan suikast yapmaz, suikastı alçaklar yapar! Bunu da alçaklar anlayamaz.." ifadelerini kullandı.

İTİBAR SUİKASTINA UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Akşener'in aile bireylerinin ve özel kalem müdürü ile eşinin banka hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiği iddiaları üzerine partisinden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da geçtiğimiz aylarda kendisine itibar suikastı yapıldığını söylemiş ve üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.